華為下調印度營收目標50%　計畫裁員60%

▲大陸電信設備製造商華為。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

路透社27日報導，大陸電信設備製造商華為已經2020年在印度的收入目標下調50％，並計劃裁員60％至70％，但不包含研發及全球服務中心的工作人員，應對印度市場上設備及服務需求的急劇下將。

報導提到，華為在印度的分公司遵循印度的會計年度，2017年，華為印度公司的收入為12億美元，此後連年下跌，其中主要原因之一在於，印度電信公司本身財務狀況緊張，導致需求下降。

知情人士表示，華為目前已經將2020年的印度收入目標定在3.5億美元至5億美元區間，低於先前的7億至8億美元區間。

▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）



報導指出，華為下調收入目標的理由為，該公司預期印度的兩家主要電信客戶不會給出有新的訂單。巴蒂電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea是華為在印度市場的兩大主要電信客戶。

知情人士透露，在上述的理由下，華為打算在印度減少全職員工、合同工與第三方員工數量，「裁員主要涉及網絡支持、現場部署、外包和銷售部門的員工，因為目前電信運營商沒有給出新的項目或有意向達成新的合作。」

另一名知情人士則說，華為目前只需要少數人員來維護之前與電信運營商簽訂的年度合同，「仍然留在公司的那些人很是擔心自己的工作，因為市場上機會並不多。」

對於報導的內容，華為尚未給出回覆。