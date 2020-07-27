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歷10餘年突破種種限制！花蓮市第一個原住民聚會所落成啟用

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▲花蓮市長魏嘉賢、縣長徐榛蔚及原民會主委夷將．拔路兒等人一起為聚會所啟用揭牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢、縣長徐榛蔚及原民會主委夷將．拔路兒等人一起為聚會所啟用揭牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市第一座原住民聚會所26日在華東（大本）部落啟用，花蓮市長魏嘉賢、縣長徐榛蔚以及原住民族委員會主委夷將．拔路兒等人一起為聚會所啟用揭牌，現場並推出原住民族日「部落一起、傳承美好」的精彩活動。魏嘉賢強調，聚會所未來除提供部落族人日常休憩與各項祭儀活動使用之外，更象徵族群歷史定位及主體定位的肯定。

▲花蓮市長魏嘉賢、縣長徐榛蔚及原民會主委夷將．拔路兒等人一起為聚會所啟用揭牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

在大本部落頭目陳天盛引導下，以原住民傳統祭儀向祖靈祈福。

26日下午四點，魏嘉賢、徐榛蔚與夷將主委在大本部落頭目陳天盛引導下，以原住民傳統祭儀向祖靈祈福，各部落頭目亦一起，為花蓮市第一個原住民聚會所的啟用給予誠摯的祝福。即將卸任頭目職務的陳天盛說，部落族人期待這座聚會所已經十多年，終於可以實現夢想。

魏嘉賢市長表示，今天他以雀躍的心情迎接華東大本部落文化聚會所成立啟用，因為這花蓮市第一座部落文化聚會所，也是花蓮市相當重要的喜事。魏市長感謝夷將主委，也感謝花蓮縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁，以及各級民意代表的支持與協助，讓大本部落的聚會所從土地的變更，經費的爭取到規劃興建。他強調，花蓮市要興建聚會所是相當困難的，因為土地取得有其難度，而大本部落聚會所得以興建成，更是難得，這需要部落族人，中央政府及地方政府與各級民代的努力，才能完成。

▲花蓮市長魏嘉賢、縣長徐榛蔚及原民會主委夷將．拔路兒等人一起為聚會所啟用揭牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢等人參觀在地特色市集，並且與徐榛蔚及夷將主委持刀依傳統儀式將已烤好的豬開豬。

花蓮市公所最近推出「奇萊玩一夏」活動，活動的三條路線包括了歷史館舍及海岸，而部落是三條路線必經地點，因此，大本部落文化聚會所將會是部落一起的品牌，未來會是花蓮市部落觀光產值的核心。

▲花蓮市長魏嘉賢、縣長徐榛蔚及原民會主委夷將．拔路兒等人一起為聚會所啟用揭牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚說，大本部落聚會所是花蓮市第一個用花東基金經費興建的聚會所，這是花蓮市的喜事，而花東基金二期投入兩億多元，預計興建十七座聚會所，感謝原民會補助一百萬，讓花蓮縣政府可以針對聚會所的前置作業做土地變更及興辦事業使用。很高興的是，花東基金三期也核定一點九億元，有十三個聚會所正在盤點中，期盼原民會繼續支持，讓聚會所的興建工程得以順利進行。

致詞結束後，魏嘉賢等人為聚會所的啟用揭牌，這座意象石雕是大本部落石雕家鄭永鐸的作品。眾人在意象石雕前以及聚會所前分別合影，一起見證大本部落文化聚會所落成啟用。魏嘉賢偕同來賓參觀在地特色市集，並且與徐榛蔚及夷將主委持刀依傳統儀式將已烤好的豬開豬，民眾排隊領取美味的烤豬肉，也分享大本部落的喜氣。

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