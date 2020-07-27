李雅靜口委惹議　侯彩鳳反問：我不夠格？指導教授汪明生回應了

▲高雄市議員李雅靜論文口委風波。（組合圖／記者吳奕靖攝、翻攝台灣基進黨臉書）

中央社記者王淑芬高雄26日電

繼國民黨高雄市長補 選參選人李眉蓁後，市議員李雅靜論文口試委員也受質疑，她的指導教授中山大學教授汪明生表示，會設想許崑源和侯彩鳳是基於他們熟悉高雄及平潭交流及合作事務。 李眉蓁論文涉抄襲之外，李雅靜也被前促轉會副研究員吳佩蓉點名還爆口試委員有已故高雄市議長許崑源 、國民黨前立委侯彩鳳。

侯彩鳳告訴中央社記者，她有講師資格、3屆立委資歷等，反問擔任論文口試委員不夠格？外界自有公評。有關口試委員被指包括已故高雄市議長許崑源一事 ，汪明生（曾改名汪銘生）接受中央社記者電話採訪表示，在職專班非以學術為主而是實務；許崑源和侯彩鳳熟悉平潭交流案也支持兩岸合作議題。

至於李雅靜於書面聲明回應外界批評她論文口委一事，她以「學生無權指定口試委員，一切遵照學校規定辦理」的說法。汪明生說，當初會設想侯彩鳳及許崑源，李雅靜並沒有表示反對意見，其實學生可以表達意見，只是李雅靜並沒有反對。汪明生表示，一直以來關注南台灣的發展，也認為南台灣有發展潛力；他創中山大學公共事務研究所，還募款成立基金會行銷高雄，但從不碰選舉，只著眼兩岸交流。

有關時代力量市議員林于凱在臉書（Facebook）發文指曾被汪明生「開釋」的過往，還指汪明生接受中評社採訪時指「大概再過3年就會統一了，大陸不會讓台 灣問題拖太久」等說法。

汪明生表示，他以大格局看問題，希望年輕人要放大格局正視中國的崛起，已讓美國備感壓力；台灣既是追求民主自由，就應尊重人民的自由意志，勿將兩岸問 題視為禁忌，他歡迎用理性開放的方式務實討論問題。李雅靜於聲明中指出，她論文指導教授是汪明生，口試委員有汪明生、方力行、侯彩鳳、許崑源。汪明生現在為孫文南院院長。