龜山島每日限額1800名躲過報復性出遊人潮　「島主」曝關鍵原因

▲龜山島。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎疫情解封後，全台各大風景區陸續湧入報復性出遊的人潮，澎湖、綠島、蘭嶼等離島更是被塞爆，而宜蘭縣龜山島因為有登島總人數限制，還要事先申請，幸運躲過這一波人潮。「島主」、東北角風管處駐衛警隊長許源豊坦言，當初有設置總量管制是對的，這樣才能維持好的旅遊品質。

根據《自由時報》報導，在龜山島服務20年的許源豊表示，雖然今年登島的人數相較於去年同期多了5成，但因為有總量管制以及分成4個時段開放，就算登島申請額滿，也能維持各時段約450人登島，比較沒那麼壅塞，也能維持好的旅遊品質，同時守住島上生態。

請繼續往下閱讀...

▼▲龜山島附近海域有許多鯨豚。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供）

據了解，龜山島位於宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是宜蘭縣縣屬島嶼中最大的一座，也是台灣目前尚存的活火山，自1988年解除戒嚴後，經過宜蘭縣政府及地方民代的努力，總算在1999年被行政院納入東北角暨宜蘭海岸國家風景區，主打島上人文及生態資源，並結合附近海域的賞鯨活動，是北部藍色公路的熱門景點之一。

不過，要前往龜山島旅遊得先提出登島申請。根據東北角暨宜蘭海岸國家風景區網站介紹，3月至11月間每日登島總人數限制最多為1800名，僅週三開放500名，遊客要在申請期間內任選4個時段（8時30分、10時30分、12時30分、14時30分）登島，完成網路申請後會出現一組登島申請批號，預約者應在登島前10日於網站確定人數，如果沒有確認，系統將會取消預約。