舔到同一乳頭！日本爆600人群聚感染　醫生曝：台灣可能也有

▲札幌著名的紅燈區「不夜城薄野」日前爆出群聚感染。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

日本的疫情還沒降溫，但風俗店已悄悄恢復營運，北海道札幌就有一名紅牌小姐的前胸被新冠感染者「口腔接觸」過，後到的客人各各不幸中鏢，初步估計可能傳染者高達600人。中國醫藥大學感染科主任黃高彬就指，台灣可能也有類似傳播方式。

黃高彬表示，新冠病毒無論是否為無症狀感染者都有可能會透過唾液傳染，病毒在皮膚上可存活4至5個小時，若酒店小姐頻繁接客但未徹底清潔，就容易成為防疫破口。

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黃高彬說，日本性產業、八大行業比較發達，因此類似感染途徑才被外界揭露，但不排除相關的傳播方式可能早就在台灣發生過，現在因為國內疫情趨緩，酒店、舞廳等都紛紛解封，建議相關產業人員不要太密集、頻繁的接客，雙方事前也應進行全身沖洗，才能有效阻止病毒傳播。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，乳頭是很敏感的身體部位，若上面有傷口再碰到酒精可能會造成刺激，因此一般來說並不建議以此作為消毒工具，建議用優碘、生理食鹽水或是清水洗淨。

趙昭明也說，皮膚表面在一般情形下要感染的機會不大，除非有接觸到黏膜部位，民眾還是要盡量減少觸摸眼、口、鼻、會陰等部位，觸摸前後都必須進行消毒，才能有效防範病毒入侵體內。