多圖／前無古人！正妹一戰成名　三名校都「第一名錄取」震驚網友

▲夏夢。（合成圖／夏夢微博，下同）

圖文／CTWANT

今年大陸高考報名人數突破1000萬人，而許多懷有星夢的高中生，為了演藝相關名校的少少名額，更是拼盡全力，爭得你死我活！不過有一名正妹夏夢竟然同時以第一名之姿錄取了北京電影學院、上海戲劇學院、中國傳媒大學的表演專業全國第一名，同時還是中央戲劇學院表演專業全國第五名，引起大陸網友熱議。

▲夏夢大頭照。

綜合陸媒報導，夏夢在這次高考取得前無古人的驚人成績，而她的外型也相當夢幻，身高166公分，體重只有43公斤，已經在多部電視劇中亮相，並簽下經紀約。陸媒稱夏夢的外形讓人有恬靜、歲月靜好的感覺，而且年輕也是她的一大優勢，就算素顏也能靠著精緻五官、出眾氣質讓人印象深刻。

許多人認為夏夢是靠外表才能擁有許多演出機會，但這次高考證明了她在學業上也是學霸，三大名校的表演專業科系不是只靠五官選榜首，過去許多酸言酸語終於暫時畫上休止符，夏夢被認為一定付出過人的努力，也贏得了網友的讚賞。

▲夏夢有舞蹈底子。

其實這次北京電影學院的藝考成績第二名趙今麥、第三名張子楓也都是童星出身的知名演員，但全大陸網友的目光都只放在夏夢一人身上。夏夢7月6日時還在微博發文，替準備要參加高考的自己加油，如今創下歷史考試成績，也讓她的微博追蹤人數爆漲，已經超過11萬人。

▲▼夏夢從小就出落得相當標緻。





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