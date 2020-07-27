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連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣...進帳151萬

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▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲這套「頭盔氧氣罩裝備組」以最高競標價66萬日元（約台幣17萬元）。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

實習記者簡立宇／綜合報導

日本防衛省裝備廳在26日舉行「裝備拍賣會」，將「已經被分解為碎片」的裝備賣掉，希望能夠為裝備廳增加財源，成交總額不含稅賣了581.8萬日元（約台幣151萬元），防衛大臣河野太郎還滿足的表示「拍出比預期更高的價格」！

根據《共同社》報導，這次的拍賣會在防衛省的大講堂舉行，共有176人參加。拍賣品都是有紀念意義的裝備，最有看頭的就是3月退役的訓練艦「山雪號」，清單中有多項從艦上拆卸下來的零件。其中山雪號的操舵輪以2萬日元起拍，以52萬日元（約台幣13萬元）成交，另外空軍也提供了「頭盔與氧氣罩裝備組」，以66萬日元（約台幣17萬元）作為當天最高成交價。

▼拍賣品分成海陸空三個領域，圖片中的水壺、飯盒、彈匣袋與腰帶就是陸上自衛隊所販售的內容之一。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▼臂章的起標價3000日元，最後售出的總價為20萬日元（約台幣5.2萬元），滿足了日本軍事迷！（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

這次的競標拍賣會有590人報名，最後通過抽籤才決定參加的人選。雖然河野太郎在拍賣會一開始就表示，「拍賣的裝備都已分解成碎片了，就像賣廢鐵一樣」，但是仍吸引許多有興趣的人前來競拍，也讓裝備廳「加減賺」！

▼這是海上自衛隊的拍賣內容之一，是由「山雪號」拆下來的操舵輪。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

另外，河野太郎在7月3日宣布這場拍賣會時有透露，希望「收益能當作購買F-35戰鬥機的資金」，因為要擁有F-35得花上100億日元（約台幣26億元）。

▼防衛省的拍賣結果，起標金額與得標金額幾乎差了20倍。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▼得標者還能拿到這樣的證明書，上面還有防衛大臣的簽名。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

▲▼裝備,防衛省,日本。（圖／翻攝自防衛装備庁官方文件）

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