　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日家電量販店開放讓員工工作到80歲。（圖／取自野島官網）

▲野島表示，只要員工有意願，65歲後仍可繼續留任。（圖／取自野島官網）

記者王佩翊／編譯

有鑑於日本進入超高齡化社會，零售量販業者開始面臨人手不足的問題，同時為了保障年長者的就業機會，日本知名家電量販店野島（ノジマ）日前宣布，正式將員工的退休年限從65歲放寬至80歲，未來只要員工有意繼續留任，考量該員身體狀況與工作態度，最長將持續聘任至80歲。

根據《日本經濟新聞》報導，野島表示，新制不只適用於總公司的員工，全公司包含店面銷售人員在內的3000多人皆可使用。新的僱用制度中，員工即使年滿原先規定的65歲退休年限，如果有意留任，只要該名員工的健康狀況與工作態度皆符合公司標準，將會以一年一約的方式進行續約。

▲▼日家電量販店開放讓員工工作到80歲。（圖／取自野島官網）

▲野島希望重用老員工的商品知識與銷售手法。（圖／取自野島官網）

此外，考量到體力方面的問題，因此野島暫時將僱用年限設定為80歲，但該公司也表示，如果員工超過80歲仍有繼續工作的意願，公司也願意研討80歲以上的僱用方案。而65歲以上僱用方案的工作形式、時數以及酬勞，未來將會擬定相關細節。

事實上，為了保證高齡者的就業機會，日本政府2月修法要求各企業自2021年4月起，將員工的退休年限延長至70歲，或是廢除退休年限。而野島不只是為了配合政府的新法規，更是想要有效運用老員工們豐富的商品知識與待客之道，將珍貴的戰力最大化。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
26歲男無照開車！輾斃「奧迪1家3口」...下場出爐
全台「最會中威力彩頭獎」縣市出爐！　10縣市竟從未中過
「教我操作手機」騙女友人進屋性侵...完事塞5百　她遭吻遍全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西總統篩檢結果「陽轉陰」！　燦笑爽拿奎寧比讚推薦

62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

大馬前首相納吉涉洗錢官司纏身　第一案宣判在即

佛州銀髮族占死亡個案82%　新冠染疫幾乎等於判死刑

嫌老公因疫情失業沒賺錢！她「十字弓」射夫後竟還補砍數刀

「2020第一個颶風」漢娜挾暴雨襲德州　避險逃難需戴口罩

孕媽臨盆…驚覺老公劈腿「小三也在同醫院生產」！護士嚇到扶額

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

美國武裝民兵組織「NFAC」開槍誤傷自己人　3人送醫治療

挪威北極圈群島達21.7 °C　打破41年前紀錄創歷史高溫

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

巴西總統篩檢結果「陽轉陰」！　燦笑爽拿奎寧比讚推薦

62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

大馬前首相納吉涉洗錢官司纏身　第一案宣判在即

佛州銀髮族占死亡個案82%　新冠染疫幾乎等於判死刑

嫌老公因疫情失業沒賺錢！她「十字弓」射夫後竟還補砍數刀

「2020第一個颶風」漢娜挾暴雨襲德州　避險逃難需戴口罩

孕媽臨盆…驚覺老公劈腿「小三也在同醫院生產」！護士嚇到扶額

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

美國武裝民兵組織「NFAC」開槍誤傷自己人　3人送醫治療

挪威北極圈群島達21.7 °C　打破41年前紀錄創歷史高溫

買台積電「現買現套」損失2萬元！他煩惱到吃不下飯　網：週一賺爆

不斷更新／古林睿煬2局退場　陳文杰、王威晨連續安打3局中信3比1統一

抓到了！牆邊繞8次撞見小柴頭　網友心臟被擊爆：可以玩很久

徐若瑄「第1次分開這麼久」距上次見老公已5個月！　終於帶兒回家：祝我們平安

愛貓老闆心花開喊「站站就打折」　帥喵大方合照...媽5折全帶回家！

大熱天蹲路中央…馬尾妹「緊扒車門狂搖」不給走！網傻眼：八點檔看太多

她是好女兒好議員！李眉蓁婆婆：我講的都是真的...若說假話胸部會變小

虎爺聖誕祀典興濟宮舉辦祈安清醮　「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣百人參與

無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

稱霸南台灣！人氣丹丹漢堡「TOP15必點美食」　酥脆長米糕、赤肉麵線焿都上榜

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

快訊／脫北者返回北韓疑首例確診　金正恩下令封鎖開城

工人爽中3億頭獎！3年後淪為殺人犯

眼尖觀眾發現美女記者「脖子有腫塊」

嫌哭鬧太吵　冷血父毛巾塞嘴殺子

攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車司機下場出爐！

64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺

甜美單親媽狠殺4歲女！藏屍3月「塞鐵桶焚屍」

日本確診破3萬大關　東京最嚴重！連5天新增200例↑

他吞下笑氣罐　內臟差點被炸爛

川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票重要

美國駐成都總領事館徽標遭拆除

染疫脫北者回北韓　南韓認了：鎖定「24歲金某」

冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球

更多熱門

相關新聞

駐沖繩基地爆群聚感染　美軍入境日本將全數篩檢

駐沖繩基地爆群聚感染　美軍入境日本將全數篩檢

駐日本沖繩美軍基地爆發群聚感染，駐日美軍司令部宣布，為防止疫情擴散，所有入境日本的美軍相關人士，都須在限制行動的兩週內接受PCR檢查，若屬陽性則將隔離。

染疫脫北者回北韓　南韓認了：鎖定「24歲金某」

染疫脫北者回北韓　南韓認了：鎖定「24歲金某」

心軟收留嫩夫惹禍！日51歲婦離婚後同居慘遭砍殺亡

心軟收留嫩夫惹禍！日51歲婦離婚後同居慘遭砍殺亡

非法安樂死漸凍人　日本醫被爆「連大學都沒畢業」

非法安樂死漸凍人　日本醫被爆「連大學都沒畢業」

日本確診破3萬大關　東京最嚴重！連5天新增200例↑

日本確診破3萬大關　東京最嚴重！連5天新增200例↑

關鍵字：

日韓要聞高齡化

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

女友爸送房「300萬AA制」　男一看訊息氣放生

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面