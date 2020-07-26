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嫌老公因疫情失業沒賺錢！她「十字弓」射夫後竟還補砍數刀

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▲▼ 日本兵庫縣寶塚市發生23歲男大生持十字弓射箭殺人事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲嫌犯坦承，受到6月男大生持十字弓殺害家人的事件影響，才會想要以十字弓殺害丈夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本神戶市26日發生一起家庭主婦趁著丈夫熟睡，拿起十字弓射擊對方的事件。據悉，當她發現箭沒射中後，竟還拿刀往驚醒的丈夫的脖子砍去，而這名女嫌犯行後則馬上報警自首。嫌犯表示，因不滿先生受疫情影響失業在家，心生不滿才會動手行兇。此外，事發當時，兩人的2名小孩正在另一間房間睡覺。

綜合日媒報導，現年33歲的樽井未希26日凌晨5時50分左右，在自家持十字弓攻擊正在房內睡覺的丈夫，所幸十字弓的箭並未命中36歲的丈夫。當受害者驚醒後，她竟還拿著菜刀往對方的脖子砍。根據警方表示，丈夫馬上將嫌犯手上的菜刀奪下，隨後樽井未希便自行撥打110報警自首。

據了解，兩人共同育有一名就讀小學的孩子與一名學齡前的孩子，事發當時，2人都在隔壁寢室睡覺。警方到場後，隨即將受害男性送醫治療，所幸該男並沒有生命危險。

警方當場以殺人未遂嫌疑逮捕樽井未希，樽井被逮後聲稱，丈夫受到新冠肺炎疫情影響，失業在家，讓她心生不滿，才會出手殺人。她也坦承，是受到6月兵庫縣寶塚市男大生持十字弓殺害家人的事件影響，才會購入十字弓。她向警方表示，「我就是為了殺人才會購買十字弓。」

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