制服妹「趴地翹屁股」攝影圍住狂拍！　女辱罵：抹黑...她貼正面照道歉

▲上海漫展一名女coser被當場辱罵。（圖／翻攝至微博）

記者劉亭／綜合報導

一名女COSER穿著高中制服25日現身上海漫展，趴在地上擺出各種姿勢，引來現場許多攝影師狂拍，由於她翹起屁股，後方安全褲都露出來，突然之間一名女子大罵，這種行為不合適，並大喊保全過來。

影片中可見，一名女子正趴在地上擺姿勢時，突然一名女子出聲制止，「保安在哪裡？保安在哪裡？你在外面搞這些動作，不要再給JK（女子高中生）抹黑了」。見狀穿著高中制服的女子也趕緊起身離開。

▲當事人出面道歉，並出示照片解釋姿勢問題。（圖／翻攝自卷子啊微博，下同）

一名現場網友爆料，該位女COSER可能是站累了，因此提出趴在地上拍照，因為身上的制服裙比較短，部分姿勢有些人可能覺得太過嫵媚，因此遭到辱罵和批評。

在一張背後照片可見，女子屁股翹高，短裙露出兩條長腿。網友們也分成兩派，一派覺得女Coser動作和表現無傷大雅；但另一派人數較多的網友則認為，女Coser舉動玷污了二次元行業，拉低圈子風評。

▲當事人貼出正面照片。

當事人「卷子阿」26日在微博發文道歉，沒有想到姿勢帶有性暗示，當時已經拍攝了2個小時，體力不好才選擇趴下來拍攝，希望給大家高質量的動作，而且大部分攝影師都在正面，沒有想到後方角度的問題。

她也強調，當天是有穿安全褲的，因為身高174公分，做了一個手張開的動作，確實腰會塌下去，屁股也翹起來，路人看起來確實有些不雅，但真的沒想到有人會到後面去拍攝。

她最後也表示，沒想到給大家帶來那麼壞的影響，和大家誠心道歉，也希望小姐姐們都注意自己的姿勢和安全保護好自己。

▲▼當天拍攝的其他照片，擺了許多不同姿勢。

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