長江「第3號洪水」形成　每秒6萬立方公尺「衝進」三峽大壩

▲三峽大壩日前洩洪。（圖／翻攝自新華網）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸水利部26日宣佈「長江2020年第3號洪水」在長江上游形成，預計27日晚三峽水庫最大入庫流量在每秒6萬立方公尺左右。安徽省緊急宣佈，省內長江、淮河、巢湖流域相關地區進入緊急防汛期。

《新華社》報導，目前安徽省長江幹流、淮河幹流均全線超警戒水位，巢湖超歷史最高水位。受高水位影響，安徽省防汛抗旱指揮部宣佈7月25日12時起，安徽省長江、淮河和巢湖流域相關地區進入緊急防汛期。

據天氣預報，7月27日前，沿淮淮河以南仍是多降水天氣，防汛抗洪已到最緊要關頭。報導提到，安徽省防汛抗旱指揮部為了確保長江、淮河、巢湖度汛安全，人民生命安全，根據《中華人民共和國防洪法》第四十一條規定，宣佈自25日12時起，安徽省長江、淮河、巢湖流域相關地區進入緊急防汛期。

此外，受強降雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水明顯增加。水利部長江水利委員會水文局26日正式發佈「長江2020年第3號洪水」在長江上游形成，預計27日晚三峽水庫最大入庫流量在每秒60000立方公尺左右。

▲「長江2020年第3號洪水」在長江上游形成。（圖／翻攝自新華網）