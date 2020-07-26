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台中捷運綠線期程獲中央拍板　8月7日啟動初勘

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▲▼台中捷運綠線期程獲中央拍板，8月7日進行初勘 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市交通局長葉昭甫（左）出席捷運綠線初勘會議，獲委員拍板8月7日初勘 。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線日前在北屯機廠召開初勘委員會議，由台中市政府提出初勘計畫，交通部列席指導，邀請具捷運初履勘經驗的專家學者擔任初勘委員，經台北市政府捷運工程局、台中捷運公司及市府交通局簡報說明工程、營運及周邊交通配套準備情形，委員逐一確認初勘條件完備，拍板8月7日啟動初勘。

▲▼台中捷運綠線期程獲中央拍板，8月7日進行初勘 。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫表示，為加速捷運通車期程，7月21日由台北市政府及台中捷運公司完成初履勘前7項營運要件後，24日立刻舉行初勘委員會議，成立營運、機電、土建等相關小組，規劃初勘日進行全面性視察。

包括「營運組」針對各車站旅客轉乘、進出站等進行檢視；「機電組」測試機房、軌道設施設備及電聯車相關設施；「土建組」對車站站體、通廊、電手扶梯及無障礙設施實地檢測，委員提出模擬演練題目，做好全面性災害應變工作。

葉昭甫強調，會中各委員都認可捷運綠線的整備情形，依「大眾捷運系統履勘作業要點」第3點第1項規定，確認土木建築、軌道及機電工程完竣，6月11日完成系統穩定性測試，緊急逃生設施、安全防護措施及相關安全標示、票務系統測試正常，捷運營運人員也已進駐，訂定各項必要規章，列車運行計畫，並提出機電系統獨立查證與確證報告，代表捷運綠線通車安全無虞，值得市民信賴。

「捷運綠線通車是台中市今年最盛大的好事！」交通局表示，交通局全體動員辦理各項通車前準備作業，並配合各車站周邊環境，調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位及停車格，規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，全力提供市民舒適又便捷的公共運輸環境，打造台中交通任意門。

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