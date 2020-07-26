　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉亭／綜合報導

廣西桂林一名4歲半男童19日吃了自家種的有機葡萄後，幾分鐘內嘴唇突然開始出現紅腫，沒多久就種成「鴨子嘴」彷彿快要爆炸，家人趕緊將他送到醫院治療。到醫院之後看兒子不痛後，爸爸看見嘟嘟嘴錄影時忍不住狂笑，更封為「全網最性感嘴唇」。

▲男童吃葡萄過敏，爸爸忍不住大笑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男童吃葡萄過敏，爸爸忍不住大笑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

根據澎湃新聞報導，男童爸爸張先生透露，葡萄是家裡自己種的，都沒有打過農藥，這次是兒子第一次吃綠色的葡萄，沒想到才吃4顆，過了2-3分鐘嘴唇就變成「香腸嘴」。

▲男童吃葡萄過敏，爸爸忍不住大笑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

張先生表示，一開始看孩子嘴唇好像快爆炸了，很緊張的送到衛生所，醫生看診後指出，兒子可能是對葡萄過敏了。兒子打針的時候不痛了，這時候緊張的感覺才退下，開始覺得哭笑不得，才拍下影片。

影片中可見，男童頂著「嘟嘟嘴」坐在醫院椅子上，眼神無力看向前方，表情相當無奈，最後才對爸爸撒嬌皺眉，還配合爸爸打開嘴巴等動作拍影片，而爸爸則在旁邊笑到不行。目前男童過敏症狀已好轉，爸爸透露，他19日晚上打針後，21日中午嘴唇已經恢復正常了

看了影片之後，許多網友也笑翻，「對不起 看封面就想笑」、「對不起，我笑了」、「原諒我笑出了聲，然後就是心疼」、「哈哈哈哈哈哈哈哈有點可憐又有點可愛」、「那委屈的眼神」、「長大就變歐陽鋒了」。

▲男童吃葡萄過敏，爸爸忍不住大笑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

►戴口罩更要保養

►影片請點此觀看

ET快訊
男子對發票只中200..下秒獎金變700　真相曝光網驚：以前
報復性旅遊塞爆小琉球！麻花捲賣到「清倉」　店家投降拉下鐵門趕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

休士頓領事館關閉被美破門！　中國駐美大使館暫時接手相關工作

武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

山坡上一條詭異地表裂縫！他發出這張照片　救了全村200人！

香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

休士頓領事館關閉被美破門！　中國駐美大使館暫時接手相關工作

武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

山坡上一條詭異地表裂縫！他發出這張照片　救了全村200人！

香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

紅人戴維森開幕戰上場賽前檢測陽性　首名場上確診球員

1字頭北客南移築巢！　桃園「小天母」2房600萬低價優勢

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

台中女山友爬鳶嘴山跌落50公尺山谷　消防員12小時接手救出

汐止國道3號匝道黑車闖紅燈　3機車慘遭擊落！1騎士撞斷腿

論文寫「陳菊網路戰」被指控洗學歷　高閔琳反咬洪孟楷

歐陽娜娜《明日之子》投同情票…結果出爐後悔了！　突喊卡脫口「重錄」網傻眼罵翻

客庄旅遊券「取消異地消費限制」　登錄申請人次超過200萬

苗栗新東大橋前轎車機車相撞　騎士「左手拇指斷飛」掉在引擎蓋上

別把「心肌梗塞」當中暑！　醫提「關鍵症狀」：背痛要當心

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

大陸熱門新聞

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

發現山坡一條詭異裂縫　他救了全村人

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

武漢防洪買360噸黃豆　遇水膨脹防潰堤

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

陌生漢突爆衝！抱3歲妹扔下樓

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

她熟睡到一半「天花板砸落」骨折

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

熱湯連喝3天　才發現裡面有蝙蝠　

更多熱門

相關新聞

博士媽分享孩子過敏變過動兒經歷

博士媽分享孩子過敏變過動兒經歷

台灣小兒過敏盛行率居高不下，國內家長行為調查發現，每2位家長就有1位雖有過敏意識，但實際上卻沒有採取行動為寶寶預防過敏，而這些家長甚至有高達70%有看到過敏徵兆，卻認為這些徵兆只是偶爾出現或很快消退，因此而輕忽小小的過敏徵兆帶來的大大危機。

敏感肌特徵及6大清潔注意事項

敏感肌特徵及6大清潔注意事項

鼻水流不停是冰品惹的禍！醫揭「過敏性鼻炎」3兇手

鼻水流不停是冰品惹的禍！醫揭「過敏性鼻炎」3兇手

新娘婚宴吃甜點　下秒倒地喪命

新娘婚宴吃甜點　下秒倒地喪命

冬病夏治把握3階段！中醫「三伏貼」治療日程出爐

冬病夏治把握3階段！中醫「三伏貼」治療日程出爐

關鍵字：

葡萄過敏水果過敏嘴唇香腸嘴嘟嘟唇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面