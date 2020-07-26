吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

記者劉亭／綜合報導

廣西桂林一名4歲半男童19日吃了自家種的有機葡萄後，幾分鐘內嘴唇突然開始出現紅腫，沒多久就種成「鴨子嘴」彷彿快要爆炸，家人趕緊將他送到醫院治療。到醫院之後看兒子不痛後，爸爸看見嘟嘟嘴錄影時忍不住狂笑，更封為「全網最性感嘴唇」。

▲男童吃葡萄過敏，爸爸忍不住大笑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

根據澎湃新聞報導，男童爸爸張先生透露，葡萄是家裡自己種的，都沒有打過農藥，這次是兒子第一次吃綠色的葡萄，沒想到才吃4顆，過了2-3分鐘嘴唇就變成「香腸嘴」。

張先生表示，一開始看孩子嘴唇好像快爆炸了，很緊張的送到衛生所，醫生看診後指出，兒子可能是對葡萄過敏了。兒子打針的時候不痛了，這時候緊張的感覺才退下，開始覺得哭笑不得，才拍下影片。

影片中可見，男童頂著「嘟嘟嘴」坐在醫院椅子上，眼神無力看向前方，表情相當無奈，最後才對爸爸撒嬌皺眉，還配合爸爸打開嘴巴等動作拍影片，而爸爸則在旁邊笑到不行。目前男童過敏症狀已好轉，爸爸透露，他19日晚上打針後，21日中午嘴唇已經恢復正常了

看了影片之後，許多網友也笑翻，「對不起 看封面就想笑」、「對不起，我笑了」、「原諒我笑出了聲，然後就是心疼」、「哈哈哈哈哈哈哈哈有點可憐又有點可愛」、「那委屈的眼神」、「長大就變歐陽鋒了」。

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