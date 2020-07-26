他對發票只中200…下秒獎金變700　網驚：以前不知道！

▲統一發票獎號出爐。（示意圖／記者陳涵茵攝）

文／CTWANT

25日財政部公布了5、6月統一發票中獎號碼，有網友分享自己對了265張發票後只中了200元，不過下一秒獎金突然變成700元，貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO在「爆廢公社公開板」論壇發文表示，「又來到2個月1次的對獎時間，緊張的打開發票APP之後，慘啊！265張發票只中200元，真的是很虧耶，不過後來APP又跳通知說我又中獎了，是財政部APP壞掉嗎，獎金突然變成700元哈哈哈哈，好爽！」

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原來原PO中的不只是原本開獎的200元，還有使用雲端發票開出的「專屬獎」500元，所以總獎金才會變成700元。財政部為了鼓勵民眾減少影印紙本、多用載具儲存發票的習慣，從2020年起，雲端發票專屬獎項將會大幅增加，每一期雲端發票專屬獎共有15組100萬元獎項、1.5萬組2000元獎項以及50萬組500元獎項。

網友看到貼文後，在下方留言回應「紙本的200多張都沒中啦，傻眼」、「好羨慕，還多500」、「以前都不知道有這種東西耶，下個月來用看看」、「好爽喔！沒中過，以為是騙人的」、「雲端發票是吧...筆記筆記」。

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