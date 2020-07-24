不滿老闆小氣找人搶劫…南港「鹹水雞達人」挨16刀重傷慘死　5男1女下場慘

▲林姓老闆在被搶過程中挨16刀慘死，裴男等人共5男1女全遭重判。（圖，資料照／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

裴姓男子與女友於2019年7月間，受雇於南港「鹹水雞達人」林姓老闆，2人不滿老闆讓他們住得差、又不借錢，便與王姓男子等友人提議，找人假裝是老闆朋友把他騙出去，並趁機偷走他住處的現金跟毒品，老闆回來與王男等人撞個正著，於扭打中被刺中心臟，送醫不治；士院依強盜致死罪、施用毒品兩罪，判王男14年6月徒刑，另2名動手的各判11、13年，另依加重強盜罪，判裴男8年10月。

裴男不滿老闆小氣，王男則因曾跟林姓老闆買毒品沒拿到貨，2人都賭爛林姓老闆，便於2019年8月間，討論要從老闆家中撈一筆，並找來王男的蔡姓女友、高男、呂男、盧男幫忙。

裴男等人先在9月9日，以假訊息邀約林姓老闆，於10日凌晨在南港住處附近交易，一行人於當日上午5時許，見老闆被引誘出門，王男隨即帶2人進去搜刮財物，不料老闆出門沒碰到人，幾分鐘就回去。

在外把風的蔡女見老闆回來了，急得向王男通報，王男等人卻決定「不躲了」，要正面搶劫林姓老闆，雙方於屋內撞個正著當場扭打，王男等人原想用膠帶把老闆綁在椅子上，不料老闆天生神力、又積極反抗，一群人打成一團，過程中，王男的同夥拿藍波刀朝老闆猛刺了16刀，其中一刀更刺中心臟，老闆在身負重傷無力抵抗，倉皇向外逃跑。

在外把風的蔡女見老闆負傷逃出，緊急將他送醫，同在車上的裴男則假藉打電話先閃，王男等人搜刮完畢出來，不見蔡女接應，通話後得知蔡女送老闆去醫院，又二度返回老闆住處繼續撈，而林姓老闆則因傷勢過重，送醫不治。

士院日前依強盜致死罪、施用毒品等罪，判王男14年6月徒刑，判桶人的同夥13年徒刑，施用毒品部分判4月、得易科罰金，判另名在屋內扭打的同夥11年徒刑，施用毒品部分判6月、得易科罰金；依加重強盜罪共犯，判裴男8年10月徒刑，共犯蔡女8年徒刑，另名同在外把風的高男判7年2月徒刑。

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