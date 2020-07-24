16歲小媽媽喜獲麟兒　3天後男嬰臉上背部出現不明傷痕

▲正義哥徐奕控訴他的小孫子才出生3天，抱出醫院時，左眼及右背部卻莫名出現不明傷痕，認為醫院有疏失。（圖／家屬提供）

圖、文／CTWANT

長期關注受虐兒及單親媽媽議題的「愛心正義哥」徐奕，41歲的他最近升格當阿公了，小男孫在本月13日誕生，一家人都沉浸在喜悅中，沒想到16日準備出院的時候，年僅16歲的男嬰母親卻發現，兒子在嬰兒室待了三天，左眼和右背部竟分別多了一道傷痕。

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處理虐兒事件經驗豐富的徐奕表示，他當下直覺一定有問題，立即錄影存證，並將孫子帶往台大醫院雲林附設分院檢查，發現小男嬰不只左眼睛有一道1公分左右傷痕，另外右背部也有一道傷痕，「醫生證實這都是新的傷痕，也有開立驗傷證明。」

▲出生3天的小男嬰臉上及背部出現莫名傷痕，醫院檢查後也開立驗傷證明。（圖／家屬提供）

徐奕的媳婦徐女控訴，兒子出生後，幾乎都待在嬰兒室，只有哺乳的時候才會抱出嬰兒室，直到出院時，小男嬰才真正與家人及外界接觸，這段時間全都由醫院嬰兒室的醫護人員照顧，怎麼會有莫名的傷痕？

徐奕認為醫院有明顯疏失，希望醫院能夠重視此問題，檢視新生兒照顧流程，不要讓下一個小嬰兒受到傷害。

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