大火燒不掉「藝術卡車」行進！紙風車邀「全台最強火舞團」戶外演出

▲紙風車藝術卡車邀請全台最強「即將成真火舞團」在桃園戶外演出。（圖／紙風車劇團提供）



記者林育綾／台北報導

紙風車「台灣鄉村卡車藝術工程」以移動式劇場的方式，結合國內更多表演團隊，自2014年開跑以來已演出193場，由於上半年疫情影響取消所有演出，而上月一場惡夜大火也燒毀劇團28年心血和道具，但紙風車表示「燒不掉藝術卡車繼續深耕的心」，7/11將邀來全台最強的「即將成真火舞團」於桃園展開火技表演。

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▲紙風車藝術卡車7/11行進桃園，邀請全台最強「即將成真火舞團」演出。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車表示「藝術卡車」至今累計觀賞人數突破28萬人，原計劃持續行進，不過上半年疫情緣故，讓演出全面取消，當整體營運面臨龐大壓力之際，立法委員鄭運鵬委員得知狀況後，立即拜訪昭揚建築說明，而昭揚建築二話不說，在尚未敲定藝術卡車表演的時間和地點之前，願意提早支付2場演出款項給劇團當週轉金。

劇團感動在疫情艱難時刻，昭揚建築願意協助度過難關，因此當疫情趨緩後，決定將「藝術卡車」復出的第一場戶外演出選在桃園，感謝雪中送炭，讓藝術卡車能夠堅定而溫暖的走下去，也希望藉由這拋磚引玉的舉動，未來有更多企業加入藝術卡車的行列。

▲藝術卡車將於本週末7月11日，在桃園市桃園區民光東路與中央街首發演出。（圖／紙風車劇團提供）



藝術卡車將於本週末7月11日(六)晚上7:00，在桃園市桃園區民光東路與中央街首發演出，邀請到曾登上《央視春晚》表演的「即將成真火舞團」，此次演出預計打造專屬藝術卡車的火焰劇場《火焰世家》，結合火技、武術、舞蹈，展現火技力與美的視覺饗宴。

「即將成真火舞團」成立4年，由2位高中時期的學長學弟郭彥甫、蔡宏毅共同創立，他們召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成一支「全台最強的火舞團隊」，2015年成為新加玻選秀節目《亞洲達人秀》的台灣代表，2017年更登上中國央視春晚，近年也經常受邀至海外表演。

▲「即將成真火舞團」成立4年，由2位高中時期的學長學弟郭彥甫、蔡宏毅共同創立，他們召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成一支「全台最強的火舞團隊」。（圖／紙風車劇團提供）

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