高雄「商圈節電王」　新崛江奪金獎獲25萬！

▲評選委員實際視察商圈節能燈具汰換成果。（圖／翻攝自高雄市政府）

實習記者莊子誼／綜合報導

近年來，節能減碳已成為全球人民共同努力的目標，高雄市政府經發局於4月底舉辦「急徵商圈節電王」年度商圈節電激勵競賽，新崛江從7個參賽商圈中脫穎而出奪得金獎，獲25萬節電激勵金，之後也將舉辦節電活動，培養民眾的節電觀念。

高雄市經發局表示，為了落實中央節能政策推出一系列「住商節電計畫」，除提供老舊電器汰換補助、舉辦節能宣傳活動、建立節電志工制度，今年首度推出商圈節電激勵競賽。以2018年 1 月至 2020年 5 月期間，「實際節電」、「補助件數」、「參與本活動比例」、「配合政府政策」、「商圈節電計畫書」以及「現場訪視」等六項作為評分標準。

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▲高雄市商圈節電王得獎名單。（圖／翻攝自高雄市政府）

由新崛江商圈奪金獎，三鳳中街拿下銀獎、新鹽埕商圈則為銅獎，分別可獲25萬、20萬及15萬元節電激勵金。

得獎商圈將依節電計畫推出系列活動，例如新堀江商圈推出「節電闖關活動」，透過精美小禮品吸引逛街民眾參與提升節電知識，而三鳳中街則舉辦「節電繪圖比賽」，召集學童們到商圈透過寫生了解節電方法及成效，讓觀念從小紮根。新鹽埕商圈則預計於情人節推出「節電拿好康活動」，民眾只要出示本年度電費單證明用電較去年同期省電，即可獲得小禮物。

經發局代理局長王宏榮表示，經發局將於父親節在新堀江商圈、8月23日在中央公園商圈、新鹽埕商圈舉辦「五星級! 節電商圈」活動，以及9月12日於市圖總館舉辦「節電五星級」成果展，參與民眾將有機會獲得精美贈品。