中國駐休士頓領事館被控間諜活動！　外交部：完全是惡意誣衊

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國指控中方竊取美知識產權，展開間諜活動，要求中國駐休士頓領事館3天內關閉。中國外交部23日表示，美方稱中國駐休士頓總領館從事與身份不符的活動，完全是惡意的誣衊。

中國外交部發言人汪文斌23日於例行記者會上表示，中國駐休士頓總領館是中美建交之後，中方在美國開設的第一個總領館。40多年來致力於中美互相了解和合作，美方稱中國駐休斯敦總領館從事與身份不符的活動，完全是惡意的誣衊。

「這是在拆中美兩國人民友好的橋樑。」汪文斌強調，美方要求中方關閉駐休士頓總領館，嚴重違反國際法和國際關係基本原則，嚴重違反中美領事條約的有關規定，嚴重破壞中美關係。

▲中國駐休士頓領事館總領事蔡偉 。（圖／翻攝自看看新聞）

另外中國駐休士頓總領事館總領事蔡偉接受看看新聞採訪表示，一開始得知關閉消息時十分震驚，一是覺得美方做的舉動令人大吃一驚，沒有底線；第二覺得美方的做法蠻橫無理，嚴重地違反國際關係基本準則，嚴重違反了國際法，「我覺得是任何一個我們從事中美關係的人來講都沒有想到的」。

蔡偉也指出，美國部分當地媒體拿總領館焚燒檔一事炒作，但對各國國家外交機構來說，只是在做一些日常的工作，碰到緊急的情況，會採取一些措施，也是一個慣例。

而紐約時報報導，蔡偉在喬治•布希洲際機場的安全檢查站偽造檔，更是中國軍方在美國竊取成果的中樞。蔡偉回應，他來到休士頓只有1年時間，美方先前告知可以在機場辦理接送機的手續，這是很正常的一件事，因此父母、親屬或朋友來的時候，都是這樣辦理的。

蔡偉強調，外交官證、駕照都是由美國國務院所發放，辦登機牌，就是進登機口的時候，就是拿著這兩個證件來辦的，辦的是一個送客人的手續，讓他覺得其實是「欲加之罪，何患無辭」。

蔡偉表示，先前為了送中國留學生回國，由中方安排了臨時班機，許多人是由南方各地前來，為了保障學生們的安全，送了口罩和防護服等裝備，以及一個一份資料告知如果放鬆心情度過隔離14天，「我不覺得我有什麼做得過分的地方，而且我所有的東西，包括我本人在內，都安檢過」。

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