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好康逗相報揪你來賺錢！　新營警及時阻詐保住婦人30萬元

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▲台南市警新營警分局中山路派出所員警，及時阻詐避免婦人損失30萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警新營警分局中山路派出所員警，及時阻詐避免婦人損失30萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

面對五花八門的詐騙手法，小心查證才能保住荷包！7月23日上午台南市警新營警分局中山路派出所接獲轄內國泰世華銀行通報，疑似詐騙案件，員警第一時間到場，戳破假投資騙局，保住婦人30萬元現金。

據了解，羅姓婦人在家裡接到電話，對方自稱是一家名為匯的健康食品公司，專門販售胎盤素保健產品，其中更有專門治療糖尿病的特效藥，一組產品售價高達8萬5000元，因療效顯著，獲利可觀。只要投資30萬，在他們的健康食品上，就可以每月分紅數萬，機會難得。

可觀的獲利讓羅婦極為心動，立即使用自己的保單借款，同時到銀行解除自己的澳幣存款，要匯款投資。幸好銀行經理賴小姐發覺有異，通知警方到現場關懷提問。

警方說：「阿姨，真的有這麼好賺的，大家都不要工作了，我也不要當警察了。」
員警細心向羅婦分析狀況，又以網路搜尋「健康食品投資詐騙」，出現的一連串詐騙新聞，和羅婦遇到的狀況如出一轍，才讓羅婦恍然大悟，發現遭受詐騙，驚呼幸好員警協助，讓他避免受騙。

新營分局長李名昌再次強調警方防制詐欺，保護民眾財產的決心，「打擊詐騙」是警方近年警政工作重點。買賣投資也是常見的詐欺手法，假借健康食品和生技公司投資，為求投資人源源不絕提供資金，或者不斷買貨，讓加入者初期先獲利，失去戒心後再引誘加碼投資，或是提供幹部職銜滿足虛榮心，或是以類似集點遊戲的累積紅利方式維持投資人發財夢，等到夢想破滅，投資人才知道受騙上當。民眾在接獲不明來電或簡訊，要求匯款或依指示操作自動提款機時，務必牢記反詐騙3原則：1、聽（聽電話內容）。2、掛（掛斷電話）。3、查（快撥165查證），提高警覺才能有效預防被騙。

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