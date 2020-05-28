　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投打「詐」最高堵了40多萬元　副縣長表揚有功金融行員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣治安會報，表揚防詐有功的金融機構人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣治安會報，表揚防詐有功的金融機構人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府28日在警察局召開治安會報，副縣長陳正昇公開表揚3、4月份，攔阻詐騙有功的金融機構行員，肯定這些行員機警反應及熱心關懷提問，以主動參與的精神，協助建立完善的防詐安全網絡，讓南投治安工作推動更順利，並呼籲大眾凡事提高警覺，遇可疑事情務必通報警察，避免財物損失。

接受表揚包括台灣銀行南投分行、中興分行、中國信託商業銀行南段分行、中華郵政南投中興支郵局、南投埔里28支郵局、臺灣銀行南投中興新村分行、第一銀行草屯分行等單位人員共8人計9件，成功攔阻民眾免遭詐騙之案例，擱阻金額達154萬8406元。

▲▼南投縣治安會報，表揚防詐有功的金融機構人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

陳副縣長表示，感謝行員在工作時特別機敏，面對詐騙案件時的攔截工作，做得非常到位，讓民眾減少財物方面的損害，一般而言，詐騙方式都是遭受外力介入。

其中，讓鄉親感到最不悅的情況，就是在銀行前受詐騙，每次治安會報也幾乎都有攔截民眾受騙的狀況，比例偏高，非常感謝銀行與警方雙方面密切的配合，讓防制詐騙案件成效良好，尤其是近4個月防疫期間，在治安、肺炎防疫方面，也做了很多宣導工作，包括在傳統市場、巷弄，以及縣內景點，讓鄉親感受到安全居家環境，很感謝警察同仁，也對一般民眾機警地配合警方治安工作表達謝意。

表揚成功攔阻民眾免遭詐騙案件，經分析犯罪手法最主要以「假交友」、「猜猜我是誰，假冒親友借貸」及「假投資」為主，單筆遭攔阻金額最高達40餘萬元。

其中又以台灣銀行中興新村分行及南投分行、中華郵政南投埔里28支郵局各協助攔阻2件，堪稱金融界防詐達人，攔阻成功的關鍵，均是行員主動上前關心並詢問匯款用途，行員察覺有異，主動通報派出所派員到場了解，成功攔阻民眾遭騙。縣府警察局請金融機構行員，如遇民眾提領金額達30萬元以上，或提款帳戶非本人帳戶、匯款至他人帳戶或國外帳戶時，除了予關懷、提醒小心防範詐騙外，立即通報轄區分局派員到場了解，共同防制詐騙案件發生，免除民眾金錢上的損失。

・卸妝、清潔、按摩、保養一次完成

【更多新聞】

後疫新生活　竹山鎮長陳東睦探視社區據點關懷長者

南投消防也有「foodpanda」快捷服務　救災別受難...要快且安全

請勿拍打餵食！雨天揀到落難小鳥　特生中心：母湯招待過度

ET快訊
屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
滷味6大地雷食材不要買！4原則健康吃…點了這項超級胖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六市石榴淹水問題出爐　竟是水利灌溉水溝滿溢造成

南投打「詐」最高堵了40多萬元　副縣長表揚有功金融行員

拚彰化市鐵路高架化　王惠美請賴清德再「PUSH」推一下

疫起走出家門聽音樂！竹山菸葉館6月周末晚　樂團輪番上陣

「最美高架鐵路」通車　台東多良段電氣化完工

林智堅四度蟬聯五星市長　解鎖六大不可能的任務

守護員警生命安全　熱心企業慨贈AED

台中榮服處攜手台電台中區營業處　致贈榮民遺眷慰問金

生命鬥士胡浩、陳景維、鄭翠玄獲總統教育獎　林姿妙：宜蘭囝仔榜樣

颱風雨季汛期來臨　南投林管處加強林道巡檢籲注意安全

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

斗六市石榴淹水問題出爐　竟是水利灌溉水溝滿溢造成

南投打「詐」最高堵了40多萬元　副縣長表揚有功金融行員

拚彰化市鐵路高架化　王惠美請賴清德再「PUSH」推一下

疫起走出家門聽音樂！竹山菸葉館6月周末晚　樂團輪番上陣

「最美高架鐵路」通車　台東多良段電氣化完工

林智堅四度蟬聯五星市長　解鎖六大不可能的任務

守護員警生命安全　熱心企業慨贈AED

台中榮服處攜手台電台中區營業處　致贈榮民遺眷慰問金

生命鬥士胡浩、陳景維、鄭翠玄獲總統教育獎　林姿妙：宜蘭囝仔榜樣

颱風雨季汛期來臨　南投林管處加強林道巡檢籲注意安全

願意為漫威工作室再拍《X戰警》！《黑鳳凰》導演：一生奉獻

黃仲農十年磨出「公館快打」大搖桿　世界冠軍超愛用

計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

正對蓮池潭萬坪土地招標　底價26.6億限定「不得作住宅」

快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

中職／蘇俊羽當兵沒春訓　先發角色調整中

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

國道警處理連環撞　TMA緩撞車救22人命

台東「石雨傘」傳說有3支　另2支在海底？

2020年縣市長民調黃偉哲滿意度達81％

紓困未通過　議員抖出「存款8位數」

警廣聽眾問車禍處理交大空中解答

台南北區開元陸橋違規左右轉告發

「最美高架鐵路」通車　台東多良段電氣化完工

高醫「乳癌第一刀」侯明鋒大武衛生所駐診

桃園重大交通建設　投資超過3,000億

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任

南投消防救溺也有sop

苗縣4超商騎樓禁菸　違者開罰1萬元

台南四草觀光船筏業者納入紓困補助

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

更多熱門

相關新聞

竹山菸葉館周六晚樂團輪番上陣

竹山菸葉館周六晚樂團輪番上陣

後疫時代來臨，大家前陣子宅在家裡的生活步調，將再次遇到改變，配合防疫新生活，竹山鎮公所在6月份每周六晚上7點到9點在竹山菸葉館，邀請一系列的街頭藝人樂團接力演出，希望透過震撼的音樂穿透力，讓民眾能再次走出家門，回歸過去戶外生活。

出家師父揀到黃嘴角鴞幼雛　一棵一棵找「家」

出家師父揀到黃嘴角鴞幼雛　一棵一棵找「家」

颱風雨季汛期來臨　南投林管處加強林道巡檢

颱風雨季汛期來臨　南投林管處加強林道巡檢

頂新和德文教救助南投老人飯廳

頂新和德文教救助南投老人飯廳

大雨天碰落難小鳥sop...

大雨天碰落難小鳥sop...

關鍵字：

南投警政防詐治安會報

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面