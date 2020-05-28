南投打「詐」最高堵了40多萬元　副縣長表揚有功金融行員

▲▼南投縣治安會報，表揚防詐有功的金融機構人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府28日在警察局召開治安會報，副縣長陳正昇公開表揚3、4月份，攔阻詐騙有功的金融機構行員，肯定這些行員機警反應及熱心關懷提問，以主動參與的精神，協助建立完善的防詐安全網絡，讓南投治安工作推動更順利，並呼籲大眾凡事提高警覺，遇可疑事情務必通報警察，避免財物損失。

接受表揚包括台灣銀行南投分行、中興分行、中國信託商業銀行南段分行、中華郵政南投中興支郵局、南投埔里28支郵局、臺灣銀行南投中興新村分行、第一銀行草屯分行等單位人員共8人計9件，成功攔阻民眾免遭詐騙之案例，擱阻金額達154萬8406元。

陳副縣長表示，感謝行員在工作時特別機敏，面對詐騙案件時的攔截工作，做得非常到位，讓民眾減少財物方面的損害，一般而言，詐騙方式都是遭受外力介入。

其中，讓鄉親感到最不悅的情況，就是在銀行前受詐騙，每次治安會報也幾乎都有攔截民眾受騙的狀況，比例偏高，非常感謝銀行與警方雙方面密切的配合，讓防制詐騙案件成效良好，尤其是近4個月防疫期間，在治安、肺炎防疫方面，也做了很多宣導工作，包括在傳統市場、巷弄，以及縣內景點，讓鄉親感受到安全居家環境，很感謝警察同仁，也對一般民眾機警地配合警方治安工作表達謝意。

表揚成功攔阻民眾免遭詐騙案件，經分析犯罪手法最主要以「假交友」、「猜猜我是誰，假冒親友借貸」及「假投資」為主，單筆遭攔阻金額最高達40餘萬元。

其中又以台灣銀行中興新村分行及南投分行、中華郵政南投埔里28支郵局各協助攔阻2件，堪稱金融界防詐達人，攔阻成功的關鍵，均是行員主動上前關心並詢問匯款用途，行員察覺有異，主動通報派出所派員到場了解，成功攔阻民眾遭騙。縣府警察局請金融機構行員，如遇民眾提領金額達30萬元以上，或提款帳戶非本人帳戶、匯款至他人帳戶或國外帳戶時，除了予關懷、提醒小心防範詐騙外，立即通報轄區分局派員到場了解，共同防制詐騙案件發生，免除民眾金錢上的損失。

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