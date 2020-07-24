川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

▲美國總統川普相當自豪自己的超強的記憶力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普炫耀 認知測驗成績優秀，包括字詞記憶挑戰等，並稱這證明自己心智能力優異，足以領導美國。 「一個人」、「女人」、「男人」、「相機」，以 及「電視」等5個單字從川普嘴裡反背誦出來，這是川 普昨天向福斯電視台（Fox TV）披露備受討論認知測驗 中的5字記憶挑戰細節。

川普於塔克卡爾森今夜秀（Tucker Carlson Tonight）接受專訪時說：「最後一輪問題明顯比較困 難。」川普在節目上一再質疑競選對手，即民主黨籍拜 登（Joe Biden）的心智能力。 川普指出，譬如字詞記憶測驗先記住那5個單字， 不久後，當再度被問起時，重複朗誦出來。10分鐘、15 分鐘，甚至20分鐘後，他們會再次要求你背誦出那5個單字。 「當我再度背誦出來時，那些人很驚訝我能準確無 誤地背誦出那5個單字，並詢問我是如何辦到。我回答他們，一切在於我有良好記憶力」。



川普在專訪中，也向角逐11月總統大選、支持度卻 大幅領先自己的拜登喊話，要求接受相同測驗，因為總 覺得拜登「有些不對勁」。 川普說：「（當領導人）你需要生理耐力，你需要 心智耐力。我們的腦袋都得很敏銳，不論是中國國家主 席習近平、俄羅斯總統蒲亭以及土耳其總統艾爾段，他 們的腦袋都很敏銳。」