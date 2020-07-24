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快訊／美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

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▲▼2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

▲2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國參議院今天通過2021財政年度國防授權法，國會意見建議美軍需具備拒絕中國迅速控制台灣以造成既成事實的能力，並建議邀請台灣參與環太平洋軍演。

美國聯邦參議院院會今天以86比14通過「2021財政年度國防授權法」（S 4049）。根據參院軍委會6月公布的法案內容，涉台部分分別列在第2158條與2159條。

法案第2158條的國會意見表示，台灣關係法與六項保證是美台關係基礎，台灣關係法中並未有對美國盡可能深化雙邊廣泛、緊密與友善關係，包括國防關係的內容限制。

法案指出，台灣關係法的實施與執行應隨著政治、安全、經濟動態與情勢而有所改變。

國會意見指出，台灣關係法明確規範，美國預期台灣前途將以和平方式決定，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。中國對台灣加強脅迫與侵略性行為，包括針對台灣持續增加的軍事演練，都與和平決定台灣前途的預期背道而馳。

國會依據台灣關係法提出意見指出，美國支持台灣發展具能力、有準備與現代化的國防武力，包括對台軍售與國防工業合作，確保台灣維持不對稱戰力戰略。

▲2016環太平洋軍演。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲2016年環太平洋軍演。（圖／翻攝自美國海軍官網）

法案也建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）、美軍歐文堡國家訓練中心（NTC）聯合訓練與雙邊軍演及訓練，擴大台灣軍人在美受訓可能。此外，國會也建議依據台灣旅行法，增加美台高階軍事將領交流、擴大軍事醫療與人道災難救助合作等。

法案國會意見建議，美軍應維持對抗以武力或其他形式危及台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫，包括拒絕讓中國具備迅速控制台灣以造成「既成事實」（fait accompli）的能力。

國會意見建議美國國防部長應確保國防部確實執行條款中關於美台國防關係規定，發布並執行相關規定所需的新政策指南。

第1259條國會意見建議美國國防部，應執行安慰號（USNS Comfort）與仁慈號（USNS Mercy）兩艘美軍醫療艦停靠台灣任務，以便延續美台在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情合作。

合作項目包括檢測、疫苗與藥物研發與口罩捐助，進一步改善美台軍事醫療與人道災難救助合作。因為台灣因應新冠肺炎極具成效，美軍人員也得以從台灣方面獲取專業知識，同時也展現美國國防部在全球部署海上醫療能力，提供美國在重大危機時的應變能力價值。

美國眾議院於21日通過眾院版本的國防授權法（HR6395），內容與參院版本有所差異，兩院將協商達成最後共同版本，並經兩院重新表決通過後，才能送交白宮由總統簽署通過生效。

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