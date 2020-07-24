買完威力彩...他驚見2組電選號碼「完全相同」　網嚇傻：機率跟中頭獎一樣

▲威力彩頭獎23日又槓。（圖／記者柯沛辰攝）

記者曾羿翔／綜合報導



威力彩25億頭獎再槓龜，下期上看31億創史上最高，有網友就分享自己23日用電腦選號方式買多組威力彩後，發現竟然有2組號碼完全相同，馬上在批踢踢八卦板發問「這樣的機率高嗎？」結果引起許多人熱烈討論，有人就回應，「太強大了，機率就和中頭獎一樣」、「一生的運氣都用完了」。

該名買到電選2組號碼相同的網友在八卦板PO出照片表示，怎麼有浪費錢的感覺...照中可看見該網友買了至少9組威力彩，幾乎都是電腦選號，但其中第8、第9組的號碼卻完全相同，第一區都是「07、14、19、21、22、24」；第二區都是05。

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▲有網友買威力彩，2組電選號碼竟一樣。（圖／翻攝自批踢踢）

發文一出，引起許多人熱議，有人就表示，這樣的狀況根本跟中頭獎一樣難，機率超級低，有人還列出機率算式，(C38取6)*8/22000000。據了解，威力彩頭獎的電腦選號中獎率為「1/2209萬」。不過也有人提出不同看法，「這是電選bug吧！應該排除同樣號碼才是」、「當下可以跟店家說要取消吧？」、「這問題很大，照理說每兩千萬組電選就會出現一次，竟然現在才看到」。

威力彩23日頭獎再次槓龜，創最長紀錄47連槓，下期頭獎預估上看31億元，如果到時一注獨得，將打破2015年4月23日30.4億元的紀錄。是否真能打破紀錄，就看27日晚間開獎結果。

▼為證明並非P圖，該網友還秀出原圖。（圖／翻攝自批踢踢）