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香港單日疫情再創新高！增118人確診「111例本土」1人死亡

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▲▼香港立法會民主派初選,香港新冠肺炎,香港口罩。（圖／路透社）

▲香港確診個案不斷上升，截至23日凌晨零時，已新增118例確診個案、1人死亡，其中有111例為本地感染。（圖／路透社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

香港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨（23）日再新增118例確診個案、1人死亡。醫院管理局總行政經理庾慧玲指出，死者為一名63歲男性，16日因身體不適到醫院看病，確診新冠肺炎，在短短7天時間就離世。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，截至23日凌晨零時，新增118例確診病例，單日確診病例持續增加，其中111例為本地感染，包含有40宗感染源頭不明、1人死亡，目前累積2250個確診病例、15人死亡。另外，食物及衛生局副局長徐德義統計，從7月16至22日共有543宗確診病例，相較7月9至15日多出278宗，香港疫情有上升的趨勢，並限制從高風險地區到港人士，在登機前，必須事先提交檢疫呈陰性反應報告，禁止餐廳內用、4人限聚令。

香港紅十字會22日接獲一名確診的捐血人士，其中紅血球已輸給一名病患，將安排病患接受檢疫，並把未使用的血漿收回。庾慧玲表示，該名捐血患者的家人在日前已經確診，所以此事與輸血期間無關，目前患者正在留院觀察，情況穩定。

香港警察局23日透過臉書證實，再多一名36歲男警員確診，據悉，該警員駐守新界南交通部，21日因為身體感到不適，隔天自行到醫院求診，經初步檢疫後呈陽性反應，在過去14天沒有出遊紀錄，與民眾接觸時亦會佩戴口罩。目前當局已把該名男警員有密切接觸的同事，安排在家工作及檢疫，並對警員的工作地點與宿舍進行消毒。

根據港媒《立場新聞》報導，陳肇始出席香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》時表示，政府會因應疫情變化，作出風險評估並推出防疫政策，隨著確診數字不斷增加，未來一星期將是關鍵時刻。

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