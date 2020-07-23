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李眉蓁論文抄襲硬扯蔡英文　同黨議員籲「快道歉」：硬拗更容易被酸

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本刊爆出李眉蓁（左圖）碩士論文高達96％的頁數抄襲他人著作，同黨議員葉元之（右圖）呼籲李眉蓁趕快道歉。

圖、文／鏡週刊

本刊獨家報導國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，碩士論文高達96％的頁數抄襲他人著作，昨（22）日她召開記者會卻硬扯總統蔡英文的論文，還說出：「我終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源為什麼從17樓跳下去。」讓風波愈演愈烈。對此，同為國民黨的台北市議員葉元之在政論節目中呼籲李眉蓁趕快道歉，硬拗只會被網友更拿來酸。

葉元之昨天在政論節目《新聞面對面》表示，建議李眉蓁趕快道歉，因為這是客觀標準，寫過論文都知道，不能一字不漏地抄，一定要改寫、註明出處。「你抄了100多頁，然後整個剪貼上去的話，那再講什麼也沒有用，按照學術倫理來講，就是不對」。如果要去硬拗的話，更容易會造成網友酸言酸語。

葉元之認為，李眉蓁應該要有一個態度，像是坦白「我在讀研究所的時候，對論文沒有認真在寫」，自己出來面對，至少讓人覺得有勇氣。而現在大家在爭論，論文是抄的還是代寫，他覺得沒有意義，因為不管是哪一種，「反正就不是她寫的」。

對於李眉蓁記者會上硬扯總統蔡英文的論文，葉元之認為，這樣的回應可以作修正，因為蔡英文的論文已經被討論很久，真的有問題總統也不會選到817萬票，這只是一個推託之詞，李眉蓁應該要自己來面對這件事情。

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