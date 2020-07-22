約旦將台灣列首波開放入境名單　外交部：彰顯防疫成就

▲約旦安曼古城堡（Amman Citadel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

外交部表示，約旦政府因應新冠肺炎疫情，自3月17日起暫停全球旅客入境，考量約旦境內疫情已逐漸趨緩，幾無社區感染案例，約旦政府規劃自8月起逐步開放邊境，並公佈首波開放入境名單，台灣也列在其中，彰顯台灣防疫成就。

外交部發言人歐江安指出，經約旦政府評估各國疫情現況及防疫成效，將台灣、馬來西亞、中國、泰國、奧地利、瑞士、德國、義大利、賽普勒斯、加拿大、喬治亞、丹麥、拉脫維亞、愛爾蘭、冰島、格陵蘭、挪威、紐西蘭、馬爾他、立陶宛、愛沙尼亞及摩納哥等22國納入首波開放國家名單。

歐江安說明，自台灣入境的旅客，在持有出發前72小時內採檢的武漢肺炎核酸檢驗陰性報告，以及在台灣停留至少14天相關證明文件，並於抵達約旦機場後再次接受武漢肺炎檢測，確認採檢陰性的情況下，即可免隔離入境約旦；相關具體實施細節，約旦方面將進一步公告。

歐江安提及，台灣與約旦往來密切，約旦對我國的開放措施將有助兩國後疫情時期在經貿、文教及觀光等領域的交流合作進一步深化；另為防治第二波疫情擴散，約旦政府目前仍採取積極防疫措施，規定出入密閉公共場所均須配戴口罩，並限制大型集會活動，提醒國人須留意並遵守當地政府的防疫規定。