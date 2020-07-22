▲稻香中的仲夏音樂會，池上學子25日將共同演出 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上國中將於25日下午4點於池上鄉農會大地花海劇場，舉辦「穀豐禾宴‧池續愛樂」音樂發表會，除邀請產官學欣賞音樂的饗宴，並與鄉內各國小，具優質特色的音樂團隊，包含有弦樂的小提琴及烏克麗麗演奏、管樂的直笛合奏及美聲的合唱團共同演出。意含池上鄉不僅有最優米質，更有豐富的文化底蘊，孩子們自小就沉浸在稻香的樂音之中，培養音樂的素養與實力，希望以優異的音樂表現，分享給愛好音樂的朋友。

每年7月池上國中都會特地舉辦屬於池中管樂隊的成果發表，台東縣長饒慶鈴感謝池上鄉長張堯成結合鄉內國中小學，在縣內各校長們共同的促成下，今年首次以「池上鄉學區聯合音樂發表會」的大型音樂會的方式呈現，分享給師生、家長、鄉親及熱愛音樂的大小朋友，見證這一年來的成果，進而藉音樂拉近人與人之間的距離，將這份感染力分享給大家。

池上國中校長蘇意媛表示，池上是稻米的原鄉，黃澄澄的稻穗彎著腰，訴說著農民的辛苦與謙虛；而池中管樂隊同樣抱持著謙虛與感恩，在音樂的旅程中持續努力耕耘。成立八年以來，孩子們除了欣賞悠揚樂聲，也對各項樂器有著深入的認識與興趣，常獲邀於鄉內的各大小型活動進行表演，參加縣內音樂比賽成績優等，獲得一致的好評。此次演出，除了讓學子能夠近距離的接觸音樂外，精彩的演出也讓聽眾留下深刻印象，未來池上國中將持續舉辦各項音樂活動，帶動學區的音樂風氣及藝文氣息。

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