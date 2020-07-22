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哥倫比亞「UH-60黑鷹直升機」驚傳墜毀！　9死6傷2失蹤

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▲UH-60黑鷹直升機主要為整個南美國家運送部隊，向地面部隊提供補給，並打擊游擊隊和犯罪組織。（圖／取自免費圖庫維基百科）

▲UH-60黑鷹直升機主要為整個南美洲運送部隊，向地面部隊提供補給，並打擊游擊隊和犯罪組織。（圖／取自免費圖庫維基百科）

實習記者劉雪兒／綜合報導

哥倫比亞軍方表示，在當地時間21日，1架UH-60黑鷹直升機在打擊「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）過程中，不幸於瓜維亞雷省叢林地區發生事故，機內17位哥倫比亞軍人中，共有9人死亡、6人受傷、2人下落不明，事故發生原因，目前仍待調查釐清。

根據《路透社》報導，該架直升機搭載17人，有9人死亡、2人下落不明，而受傷的6人當中，有4人傷勢非常嚴重。目前9具屍體已在瓜維亞雷省叢林附近被尋獲，將送往醫院驗屍，搜救工作則持續進行著。至於事故原因，究竟是意外墜毀，還是犯罪集團襲擊，仍有待調查釐清。

哥國總統杜克（Ivan Duque）表示，這是一個艱難的時刻，我們的軍隊和警察都表現出英勇的精神，一直讓我們非常省信。

據了解，「哥倫比亞革命武裝力量」是哥倫比亞歷史上的一支左翼反政府武裝，組織成立於1964年，和政府在2016年簽訂「和平協議」，只不過內部非常有影響力的前成員抱持不同的政見，最後終止了這項協議，活躍於販毒和非法開採礦物活動上。

哥倫比亞軍隊、空軍和國家警察擁有數十架UH-60，主要在整個南美洲運送部隊，向地面部隊提供補給，並打擊游擊隊和犯罪組織，近年所發生的直升機事故，大多都是天氣惡劣或機械故障而引起的，比較少是因為犯罪組織襲擊造成的。

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