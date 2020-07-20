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印度向以色列採購「蒼鷺」無人機　美「MQ-9收割者」在清單中

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▲中印邊境衝突近日有所減緩。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境衝突近日有所減緩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

中國與印度5月起在西藏邊境頻傳流血衝突，雙方目前已在中印邊界西段加勒萬河谷等地區脫離一線接觸，意味邊境衝突暫時緩解，但無人機卻意外扮演了非常的角色。數量處於劣勢的印度近日更是向以色列採購「蒼鷺」（Heron），而美國的「MQ-9收割者偵察機」（Predator B）也在清單中。

根據《南華早報》報導，北京軍事觀察員周晨明指出，無人機可以輕鬆地進入人類無法到達的地方，並監視難以巡邏的重要地方，很明顯印度擁有的無人機品質或是數量都處於劣勢。中國好幾個月前就廣泛使用在「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）對峙上，且還公佈了印度部隊在東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）活動的影像。

以色列航太工業（Israel Aerospace Industries，IAI）作為印度陸軍主要的無人機供應商，曾提供「蒼鷺」、「搜索者」（Searcher），這兩種無人機主要功能是偵察和打擊，且還提供用來執行反輻射任務的「哈比」（Harpy）與「哈洛普」（Harop）。

▲蒼鷺（Heron） 無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）▲MQ-9收割者偵察機（Predator B）無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲蒼鷺（Heron） 無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

「蒼鷺」無人機是以色列研發的第4代大型高空長航時戰略無人偵察機，機翼展為16.6米，機身長為8.5米，可同時搭載並使用4套不同傳感器系統，包括光電、紅外、雷達等偵察設備，機上的大型監視雷達，可同時跟蹤32個目標，且可在打擊前提供有關目標信息，竊聽對方電子通訊，並在襲擊後傳回戰鬥損毀評估信息。

「MQ-9收割者偵察機」是由「MQ-1掠奪者式」改進而成的進階機種，但尺碼更大、載重更重，具有長滯空時程、高海拔監視的能力，有別於前代機種原本是開發作為偵察用途但轉用於主動攻擊目標，專門設計為獵殺用途的無人機，但它也可以執行情報、監視與偵察等任務。

▼MQ-9收割者偵察機（Predator B）無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲蒼鷺（Heron） 無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）▲MQ-9收割者偵察機（Predator B）無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

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