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「一中切結書」角力戰　港府證實：2駐台人員未獲續簽已返港

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▲▼陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

▲針對我駐港人員未獲簽證，陸委會做出反制。（圖／記者陳政錄攝）

記者曾俊豪／台北報導

台北經濟文化辦事處代理處長高銘村傳出因為拒簽「一中切結書」離開香港，陸委會隨即表態反制，以維護國家尊嚴。香港政制及內地事務局22日證實，已有2名香港派遣人員的居留簽注未獲台方批准，相關人員已返回香港工作。

陸委會駐港辦事處原安排由盧長水接任處長，但因港府未核發工作簽證，已2年無法赴港接任。此外，原代理香港辦事處處長的高銘村，也於16日因簽證未獲得延期，返回台灣，有媒體報導稱，是因陸委會拒絕簽署對岸要求的「一中切結書」。

針對此事件，陸委會19日指出，基於平等及互惠考量，我方須有所作為，以維護國家尊嚴，但是否實施、何時實施，陸委會均未正面回應。不過，包含《星島日報》、《香港01》等港媒22日均報導，香港政制及內地事務局證實，已有2名香港派遣人員的居留簽注未獲台方批准，返回香港工作。

▲陸委會主委陳明通召開記者會說明「香港人道救援方案」。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

報導指出，對於台港交流，香港政制局重申，經貿文辦一直致力促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，有關工作仍然繼續，暫時並未受到嚴重影響。

對於港府回應，陸委會22日重申，我方長期以來竭力維持臺港良性互動，向以保障兩地民眾權益，並提供最完善的服務為念。

陸委會指出，近年臺港相關互動所衍生的問題，一直透過策協兩會向港方表達，亦從未提出超出雙方換文共識外的要求，惟始終未獲港方正面回應，甚而對我方提出不合理的限制，「基於平等及互惠考量，我方須有所作為，以維護國家尊嚴。」

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