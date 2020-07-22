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跳島郵輪要來了！林佳龍「不擔心擠爆離島」：時間、路線都有分流

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▲▼澎湖單車旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖景色優美，吸引許多旅客觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，我國旅遊業者推出創新遊程「郵輪跳島」，成功吸引許多旅客。交通部航港局今日舉辦台灣跳島郵輪政策高峰會，交通部長林佳龍表示，郵輪提供交通與食宿，在旅宿方面不會造成外島觀光負擔，且許多跳島遊程都是選在非假日，可達到分流效果。

澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡表示，近日來澎湖旅客大增，每日旅客數約較往年增加1900人，全澎湖的合法旅宿約可容納2萬人，目前仍在容納範圍內，不過在租車、餐廳業部分，由於旅客數太多，有出現供不應求的狀況。

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▲▼澎湖單車旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖國旅爆發，近期旅客人數大增。（圖／記者蔡玟君攝）

劉美凡指出，澎湖縣府已與業者宣導，盼業者能將旅客帶往市區外的地方，如鄉間、巷弄等地，也有好吃好玩的景點，避免全部人擠在市區的商圈或市場排隊，旅客也可多利用台灣好行等大眾運輸，不要騎車塞在車陣中。

金門縣長楊鎮浯表示，金門小三通全年旅客約200萬人次，疫情衝擊下直接歸零，如今推出跳島郵輪遊程，雖然不可能補上缺口，但也是給業者注入新的回水，新的旅遊模式，對於已成熟的旅遊目的地，絕對會有良好幫助。

▲太湖3D斑馬線,沙美老街摩洛哥,金門旅遊,阿里山賓館。（圖／東南旅遊提供）

▲太湖3D斑馬線,沙美老街摩洛哥,金門旅遊,阿里山賓館。（圖／東南旅遊提供）

▲金門縣小三通每年約有200萬旅遊人次，疫情衝擊下全數歸零，對觀光業而言大受打擊。（圖／東南旅遊提供）

林佳龍表示，交通部將2023年定為「跳島旅遊年」，為了讓硬體設備、軟體服務到位，必須先由跳島郵輪練兵，也可為下一階段的旅遊泡泡圈預作準備，未來有機會，說不定還可與帛琉、琉球、關島等地區，合作進行跳島，他強調，郵輪業者不能坐以待斃，必須起而行做好準備。

林佳龍表示，雖然近期離島國旅人潮已爆量，但郵輪提供交通、食宿，旅宿方面不會造成離島的觀光負擔，且跳島郵輪行程多是平日出遊，透過時間、路線的分流，讓旅客最輕鬆地進行跳島旅遊。

▲馬祖,大坵島。（圖／記者陳涵茵攝）

▲東引島燈塔,馬祖。（圖／記者陳涵茵攝）

▲馬祖富有豐富的文化背景，吸引許多遊客旅遊。（圖／記者陳涵茵攝）

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