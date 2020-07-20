崔天凱籲美：外交政策不應被「懷疑、恐懼、仇恨」綁架

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

中國駐美大使崔天凱18日受訪時表示，中美做為世界大國身負重任，制定政策時必須充分認知到，在應對全球挑戰中存在共同利益。他也向美國呼籲外交政策不應該被懷疑、恐懼甚至仇恨綁架。

崔天凱透露，根本性問題是美國是否準備好，願意和另一個有著不同文化背景、政治和經濟制度的國家和平共處，合作應對眾多且仍在不斷增加的全球性挑戰。中方持開放態度，願意和任一屆美國政府打交道。

除此之外，崔天凱也針對港版國安法指出，立法是為了堅持和完善一國兩制，讓香港更穩定，香港居民、外國投資人都可以享有安全，讓人在香港投資立業有更穩定、可預期的環境。





▲美國近日多次在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

崔天凱說，根據香港基本法，一些全國性法律確實適用香港，如涉及國家主權、領土完整以及統一等，這也是必須的，否則「一國」就不存在了。如果「一國」的基礎被動搖或破壞，「兩制」也就無從說起，因此，破壞「一國」就是破壞「兩制」。

香港維護國家安全法有6章、66條，崔天凱表示，只要仔細閱讀全文就會發現法律對於適用的罪行、所禁止的行為和活動都有非常清晰的定義，不存在所謂的寬泛解釋，只要不涉及這些行為，就沒什麼擔心的。

而美國近來正式反對中國聲索南海主權。崔天凱回應，中國在南海的領土主權和海洋權益主張有充分歷史和法理依據，中方在領土主權問題上的立場非常堅定。

崔天凱強調，沒有外界干預的話，南海地區局勢正在緩和並總體保持穩定。遺憾的是，一些國家，尤其是美國，千方百計想要插手，在該地區派遣軍力，強化軍事存在，強度、頻度都非常高。而頗具諷刺的是，美國至今還不是《聯合國海洋法公約》締約國。

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