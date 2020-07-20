哈佛教授傅高義：中美可能武裝衝突！　台灣問題可升級「全人類災難大戰」

▲解放軍。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

中美近來關係越發緊繃，美軍機7月以來已經4次接近南海上空。美國著名中國問題專家傅高義（Ezra Vogel）表示，台灣問題引發的衝突，可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。

根據「環球網」報導，哈佛大學榮休教授、費正清東亞研究中心前主任傅高義透露，雖然沒有人希望發生武裝衝突，但回顧一次世界大戰歷史可以看見，一戰始於一件小事，並很快波及多個大國，儘管它們並未計劃參戰。

「很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能性。」傅高義指出，如果南海發生一場很小的摩擦，就可能會很快升級，如果不能對此有所控制，就很可能帶來災難性後果，每個國家都會成為輸家，這將非常可怕。

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦7月在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

而對於台灣議題，傅高義認為，台灣的領導人已意識到，過分尋求獨立是挑釁大陸出兵，會試圖避免這樣的危險。但如果北京領導人擔心台灣跨過紅線，或是認為美國不會因為大陸出兵而參戰保護台灣，那麼就存在美中間爆發戰爭的真正危機。

傅高義說，台灣問題引發的衝突，可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰，為避免這樣的重大危險，必須加強美中領導人間的理解。所有關心世界、關心美中關係的人都要意識到，為了避免軍事衝突，中美需要更好地了解彼此。

▲中美關係。（圖／CFP）

而對於中美兩國在新時代的關係，傅高義認為，美中兩國的歷史任務是塑造一個國際新秩序，這也是兩國共同的責任。美國獨大的「單極」時代正在結束，美國不可能像以前那樣擁有巨大的影響力，並領導全球所有事務。

傅高義分析，中國需要同美國和其他國家合作，為世界提供一個全面的新秩序。在這個秩序中，世界不會被分為敵對的幾塊，因為這對所有國家來說都會是災難，世界應該在一個整體架構中團結起來。

而對於香港目前的狀況，傅高義指出，香港處於困境，但不代表一國兩制失敗，「我不認為美國會派遣軍隊，所以不存在真正軍事意義上的『戰場』」，雖然美國方面很多人覺得應該對中國處理的方式池批評態度，但現實是，美國很難找到對香港產生實際影響的辦法，畢竟美國無法控制香港政府。



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