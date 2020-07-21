繳5位數會費「聯誼3年」還在魯！心軟妹爆暗黑真相：我來打工的

▲單身男子想尋覓良緣，最後花3年才認清聯誼公司安排的對象都是來打工的，讓他分享這段經歷。（圖／為示意圖，新聞與當事人無關。／攝影師：vjapratama，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

高雄市有一名單身男子想尋覓良緣，付5位數會費加入聯誼公司，剛開始去的時候，發現安排配對的女生都蠻優質的，聊天過程順利，後續也都有要到聯繫方式，但對方總不太搭理。最後花了3年才認清聯誼公司安排的對象都是來打工的，讓他痛訴「還我真心！」

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男子「爆料公社」發文表示，因為工作關係，認識的女生很少，所以加入某高雄聯誼公司，發現約會過程順利，他納悶想說奇怪，怎麼都要到聯繫方式了，但對方總是愛理不理，不然就是封鎖。

▲男子PO出與聯誼公司安排的女生2人對話。（翻攝自爆料公社，下同）

3年過去仍舊單身的他，某天透過聯誼公司安排遇到一個女生，要到聯繫方式，回家後跟女方聊到「男生加入要付5位數會費，而且男生每次排1位女生還要付500茶水費，女生聽到後傻眼，男生居然要付這麼多錢，後來向他坦白說『其實我是來打工的！』」女方透露，她在104上面找打工，是聯誼公司連繫上她的。聽完男生付的費用，讓她覺得做這份工作良心不安，所以做3天就沒再去了。

男子痛訴「我終於知道為什麼我排了這麼多位女生都沒下文！！聯誼公司怎麼可以這麼黑！？男生是帶著真心來認識女生，誰會知道都只是來打工的呢？」之後男子在104網站找到那間公司，確實有在徵才兼職打工，工作內容寫著「客戶訪談、協助客戶感善計畫」。事後男子去找該公司理論，但是講不贏對方，而對方把合約拿出來，內容確實載明「排女生給我認識」，而打工女生的合約上寫的是「榮譽女會員」，還有單身協議書。男子只好摸摸鼻子認了，呼籲「單身狗注意一下，別再亂加入聯誼公司 」。

▲之後男子在104網站找到那間公司，確實有在徵才。（翻攝自爆料公社）

對此，根據《TVBS》報導，律師李奇芳指出，欺騙感情在法律上其實不保護，你可以說聯誼公司是遊走法律邊緣，也可以說不應該，但在實務上不會構成刑法上的犯罪。

貼文PO出後引發熱議，有網友表示，「我也有女性朋友去當槍手過，包吃住玩還有薪水拿」「需要付費加會員的交友軟體，90％以上的女生都是公司請來聊天的，甚至背後還是男生在跟你聊天」，也有網友說「這女的可以，開始追吧。」



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