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開門見冰箱＝窮死你！命理師曝「廚房禁忌Top6」　刀具外露…小心飛來橫禍

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▲▼省電,冰箱。（圖／取自Pexels）

▲你家的廚房電器都怎麼擺放呢？可是藏有大學問的。（示意圖／取自Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

威力彩又槓龜，下一期頭獎上看20.8億，許多人躍躍欲試，甚至豪砸剛到手的三倍券碰碰運氣。但在做發財夢前，先想辦法將自家廚房變為「聚財寶庫」較實在，命理老師李行指出，廚房代表女主人的健康、地位及財庫，還能看出整體家運及經濟狀況，並列舉出廚房裡的「6大禁忌」，恐傷身又傷財，可得小心。

李行老師指出，家中每件物品一旦擺設不當，都可能造成不同影響，究竟廚房風水及擺設有哪些眉角，又該如何擺設布置，使其搖身一變成「聚財寶庫」，這6大禁忌一項都別踩：

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禁忌1：瓦斯爐和水槽距離小於50公分
此為「水火相剋」的格局，使用水龍頭時容易水滴亂濺造成爐灶火源不穩、炊事不順。李行說，灶為內財，容易導致工作不順、收入不穩，也容易使桃花氾濫、發生家庭口角及健康亮紅燈。建議可將水龍頭高度調低或改為泡沫式流水，能減少殺傷力。

禁忌2：瓦斯爐面對冰箱
同屬泛了「水火互沖」的格局，容易引發血光之災、災禍不斷！李行解釋，女主人的脊椎、腦神經及婦科等健康狀況容易亮紅燈，全家意見不合、夫妻爭吵，氣氛尷尬。特別要注意冰箱四角勿切到瓦斯爐，其最好能與冰箱同方向，代表全家同心。

若冰箱有個獨立的內縮空間能擺放當然最好，大小則以廚房空間適當較為妥當，能化解冰箱視覺的「角煞」。

禁忌3：入門見冰箱
冰箱是女主人的「財庫」，而開門見冰箱即有「財露白」的意思，錢財容易左手進右手出，財庫見光易遭小人劫財。李行說，同時也導致女主人的腸胃、婦科帶來不良影響。建議可擺放一個屏風阻擋，以視覺效果來化解，此外也提醒大家冰箱內不能空空的，或是存放過期腐敗之食物，以免財庫空空。

開門見冰箱＝窮死你！命理師曝「廚房禁忌Top6」傷身又傷財。（圖／李行老師授權提供）

▲命理老師分享6大廚房禁忌，你誤踩哪一項？（圖／李行老師提供，下同）

禁忌4：冰箱正對電器
除了瓦斯爐外，許多人更愛用烤箱、微波爐、電鍋及氣炸鍋等廚房電器，其皆具備高溫加熱的作用。李行表示，上述電器相當於另一種形式的「灶」，容易有「灶多口舌多」的狀況發生，因此當冰箱正對它們，除了家人間的溝通容易不協調外，健康也會一路下滑，容易有腸胃、血壓、小孩情緒等方面的困擾。

禁忌5：電器上擺放藥品
平時不使用的電器應適當收納或遮擋！李行提醒，電器上方切勿擺放物品或保健食品，以免形成風水中的「煮藥煞」，反而對健康帶來危害，一定要多留意。

禁忌6：廚房刀具外露
李行指出，刀具本身具備鋒利、破壞的形煞，若平時不使用時應收納於抽屜或隱形式刀架內，若是簍空式的刀架也最好是用布遮蓋起來，否則刀具長時間暴露擺放，易造成家人開刀、破財、產生疾病等，嚴重者甚至對懷孕產子有不良影醒。

開門見冰箱＝窮死你！命理師曝「廚房禁忌Top6」傷身又傷財。（圖／李行老師授權提供）

▲廚房刀具也別亂擺，小心飛來橫禍。

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