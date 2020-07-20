不甘揪妹吃鹹粥遭譙「幹Ｘ娘！」　18歲少年追50米揍人...當街被砍3刀倒地

▲18歲少年遭嗆後心生不滿上前毆人卻遭砍送醫，地面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區20日凌晨3時許，一名18歲少年與友人到大同路二段上的鹹粥店消費，卻與吃完離開的一群人互看不順眼，雙方在店門口爆發激烈口角，少年吵完後餘氣未消，還跑到路口出拳攻擊其中一人，卻遭對方持刀砍傷，少年背部、腿部均有刀傷，送醫急救無生命危險。警方已鎖定犯嫌車牌號碼，將通知到案說明，全案依傷害罪偵辦。

據了解，李姓少年（18歲）與7名男女友人事發前到鹹粥店吃宵夜，卻在進店時與另一群要離開的4男3女對上眼，李男遭對方高分貝嗆「看Ｘ小！幹Ｘ娘！」後不爽回嗆，雙方還在店外爆發激烈口角。李男看到他們分騎4輛機車離開，還追50公尺跑上前痛毆其中一人，卻遭對方持刀械猛砍，李男當街濺血倒地，地面留下大量血跡。

▲汐止派出所警方派員到醫院調查案情。（圖／記者游宗樺攝）

警消於凌晨3時13分獲報到場，發現動手的一方早已作鳥獸散，留下滿身刀傷的李男在人行道上哀號。醫護人員替李男進行簡單包紮，緊急送往汐止國泰醫院急救，其背部有2處、大腿有1處刀傷，經治療無生命危險。

店家表示，事發時看到一群青少年在吃鹹粥，吃完後就和坐在店外機車上的一群人走到前方，不久就聽見大聲叫罵的聲音，隨後就看到警車與救護車在眼前開過，並不清楚確切發生什麼事情。

警方經調閱監視器，發現李男在口角後，獨自從鹹粥店跑至50公尺外大同路二段、和平路口，朝對方機車隊的其中一人揮拳，卻遭對方持械砍傷。已根據畫面鎖定行兇一方的機車車牌號碼，將通知到案說明，全案將依傷害罪嫌進行偵辦。



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