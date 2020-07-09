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16歲屁孩無照撞死人！囂張嗆「法官就放我出來啊」拒賠　死者姊血淚指控

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▲▼汐止五指山車禍！１６歲少年無照飆山路，跨雙黃線逆向造成對向紅牌重機急剎摔車送醫不治。（圖／翻攝自爆料公社）

▲16歲屁孩無照騎車撞死人，事後處理態度讓死者家屬心寒，死者姊姊在臉書血淚指控。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名16歲胡姓少年2018年無照騎車，在新北汐止逆向撞死43歲曾姓重機騎士，法院僅判他賠償死者家屬100萬元。死者姊姊出面指控，胡男事後直接改名、換電話不履行法院判決，甚至還在臉書嗆「法官就放我出來啊」態度囂張，氣得她決定要到法院投遞，「不能讓你的性命白白喪生！」

16歲胡姓少年2018年7月1日無照騎車，在汐止五指山、汐萬路三段違規逆向行駛，撞上正要騎車下山的43歲曾姓重機騎士，造成曾男摔車重傷送醫，經醫院搶救後宣告不治。肇事胡姓少年事後被目擊，在醫院滑手機一臉事不關己的樣子，法官最後也僅判他賠償100萬元，每月付5000元直到付完為止。

▲▼汐止五指山車禍！１６歲少年無照飆山路，跨雙黃線逆向造成對向紅牌重機急剎摔車送醫不治。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼汐止五指山車禍！１６歲少年無照飆山路，跨雙黃線逆向造成對向紅牌重機急剎摔車送醫不治。（圖／翻攝自爆料公社）

▲死者姊姊在臉書指控，胡男不履行法院判決。（圖／翻攝自爆料公社）

死者姊姊8日在臉書指控，胡姓少年在判決後改名、換電話，就再也不履行法院判決，「人生有這麼容易洗白的嗎，換了名字就換了命運嗎，就能不承擔自己的罪過了嗎」、「我決定去法院投遞，不能讓你的性命白白喪生，害死你的屁孩成年了，一樣耍帥一樣說謊，兩手一攤什麼事都沒有，我們卻年年要想起這傷心的日子。」

對於死者姊姊的指控，胡姓少年的80歲外婆出面替孫子道歉，表示她的女兒（胡姓少年母親）目前單親，一個人要撫養6名孩子相當忙碌，對於孫子的行為非常抱歉。胡姓少年的母親也表示，如果兒子沒有辦法給，她願意出面慢慢還清，會努力償還死者家屬，也希望兒子早日回頭、承擔責任。

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