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加薪自己爭！本周「績效爆強」生肖揭曉...上司＝貴人必把握

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▲▼上班族,客戶,生意人,成交,握手。（圖／翻攝自pixabay）

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／翻攝自pixabay）

文／昱修院

想知道你本週(07/20-07/26)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬兔的朋友，本週注意人際關係犯小人，注意口舌之爭。
屬猴的朋友，本週注意交通安全，避免開快車，注意行人。

請繼續往下閱讀...

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運平順，是慵懶的一週。可以好好整理工作環境。

36歲屬鼠，本週很多事情會亂了程序，要小心應對，別得罪客戶。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
本週有貴人有桃花，上司是你的貴人，一起外出談件成效高。

桃花運
單身的朋友，本週適合告白要把握機會。
已婚的朋友，本週適合做身體健康檢查。

健康運
本週注意中暑問題，避免暈倒，多喝溫水，多走路及運動。

【牛】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運弱。是修身養性的一週。

財富運
本週走正財運，專注本業。

事業運
本週事業運弱，本週適合做電話行銷及網路行銷。

桃花運
單身的朋友，本週是適合求婚的一週。
已婚的朋友，本週注意爸爸的身體。

健康運
注意便祕的問題，不要吃飽就睡，不要熬夜。多喝水。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺，是忙得團團轉的一週。

35歲屬虎，本週可考慮換車。

財富運
本週正財運。專注本業。本週可開分店。

事業運
 本週貴人運強，事情多忙不過去，且問題多、障礙多，要有耐心處理。

桃花運
未婚的朋友，本週要跟另一伴外出旅行。
已婚的朋友，本週可以跟孩子討論暑假旅行。

健康運
本週要注意血糖問題要控制。注意三餐要正常吃飯。多喝水。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運強、桃花運旺，是開發新客源的一週。

34歲屬兔，本週注意不要太雞婆，以免被誤會。

財富運
本週有正財運，除專注本業，不適合作理財投資。

事業運
本週事業運旺，外出旅行也可以做業績。

桃花運
未婚的朋友，本週適合和另一半逛家具店。
已婚的朋友，本週多注意先生的情緒。

健康運
本週外出用餐注意生食問題。多喝水。


【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運旺，但是要捨棄自己的中心思考，凡事以和為貴。

45歲屬龍，本週注意頭痛及腳痛問題，要看醫生。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
本週事業運旺，是發揮實力及帶新人的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週要注意另一半的情緒。
已婚的朋友，本週要注意太太的交友狀況，避免被劫財。

健康運
注意身體問題，有任何不適盡快就醫。三餐正常吃，多吃當季的水果，多喝溫水。


【蛇】總運解析★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運強，是豐收業績、申請調職的一週。

32歲屬蛇，本週注意交通安全，以免發生車禍。

財富運
本週有正財運和偏財，專注本業外可買刮刮樂。

事業運
本週運強，是業績強強滾、開發新戰場的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週是提親的一週好好把握。
已婚的朋友，本週多注意父親的身體。

健康運
注意腳部問題，注意少吃冰，多喝水，三餐正常吃。


【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺，是訓練新人、自己吸收新知的一週。

財富運
本週有正財運，專注本業。偏財運星期四之後，可買刮刮樂。

事業運
本週事業運旺，是出現左右小幫手的一週，好好把握。

桃花運
已婚的朋友，可以安排全家旅行。
未婚的朋友，要多陪陪自己的母親。

健康運
本週多注意腰部的問題避免閃到腰。多吃水果、多喝水。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運強，是重振旗鼓的一週。

30歲屬羊，本週注意身體血壓，不適盡速就醫。

財富運
本週是正財運，專注本業，審視自己的財富規劃，可考慮買房。

事業運
本週事業強，業務人員要主動出擊才能成功，多跟舊客戶聯繫。

桃花運
未婚的朋友，是談論婚嫁的一週。
已婚的朋友，身體微恙的一週。

健康運
注意心臟的問題。別太勞累，多吃水果多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺，是順風順水的一週。

財富運
本週正財運，專注本業。是審視自己財務的一週。

事業運
本週事業運旺，注意尋求團隊合作，以免錯過優質客戶。

桃花運
未婚的朋友，本週適合尋找房子。
已婚的朋友，本週女性注意口舌之爭。

健康運
本週要注意牙齒問題。找時間看牙科。三餐正常吃飯。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。

本週是事業運旺，有貴人運，且緣份在外地，外出運強。

40歲屬雞，本週要注意房子漏水的問題。
52歲屬雞，本週要注意腳傷舊疾，該看醫生別拖。

財富運
本週走正財運，專注本業。偏財在星期三至五，可買刮刮樂。

事業運
有貴人運，多與舊客戶聯絡、轉介即可成交，外出緣佳，往南走最好。

桃花運
 未婚的朋友，本週注意另一半的身體狀況。
已婚的朋友，本週注意先生的朋友，以防劫財。

健康運
本週注意心臟的問題，必要時看醫生，別拖別忍。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，是展現個人魅力及個人口條的最佳時機。

27歲屬狗，本週注意睡眠品質，以免精神不佳出車禍。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
本週有貴人運，跟同事要好好相處，跟大家打成一片，尋求團隊幫忙即支援。

桃花運
未婚的朋友，請多關心自己的情緒。
已婚的朋友，請注意另一半免疫系統。

健康運
本週注意皮膚的問題。多補充營養品。多喝水。

【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週還是事業運及桃花運旺，是鋒芒畢露的一週，也佔盡優勢。

38歲屬豬，本週是搬家的好機會。

財富運
有正財運，專注本業。審視自己的財務規劃。

事業運
本週事業運旺有貴人運。業績強強滾，一忙脾氣就不好，要有耐心。

桃花運
未婚的朋友，本週適合看結婚場地。
已婚的朋友，本週要注意太太腸胃的問題。

健康運
本週注意腰的問題，不要動作太大，以免閃到腰，多吃水果、多運動、多走路。

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