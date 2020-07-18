房子裝潢超漂亮！入夜狂飄莫名惡臭…他一查才知「裡面死過人」

▲買房新裝潢狂飄惡臭！律師一查才知道死過人。（圖／翻攝Youtube／高點電視toptv）

記者柯振中／綜合報導

買房是人生大事，多數人都想要一次就買好，別再有其他糾紛。不過，北部一名女子在新北永和買了小套房，連頭期款都付了，沒想到事後才發現，原來買的房子「是凶宅」，向先前的屋主求證，更調出詭異的事件，讓她氣炸提告。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》上分享，這名女子是普通的上班族，靠著省吃儉用存了第一桶金，正好也到了要結婚成家的年紀，因此就著手進行買房計畫。

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女子看了一陣子，最後在新北永和挑到一處小套房，立刻付了200萬元的款項，將房子給訂了下來，沒想到，事後她才發現，買到的房子竟是凶宅，且賣方完全沒告知。

▲女子買了小套房，後來一查才發現不對勁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



令人生氣的是，該凶宅的屋主知道發生過事情，特地將房子隔成2間來賣，藉此混淆購屋者比對網路上的資訊。女子上網查詢，才發現該屋轉手多次，其中還有屋主是律師的身分，因此聯繫該名律師，要對賣方提出告訴。

女子與該名律師聯繫上，聽見了律師買房的故事，更是讓人傻眼。原來，該名律師購屋，是為了投資，才剛買下房子，就花了大錢裝潢，把屋內整理得光鮮亮麗，沒想到租客入住後，時常在晚上聞到莫名惡臭，且房屋位在高樓，窗外卻時常有吵架的聲音，半夜還時常傳出敲打聲。

律師當時一查，發現房子是凶宅，立刻將對方告上法院，要回了所有款項，原以為事情就這樣落幕，沒想到屋主竟將房子隔成2間，導致新的受害者出現。許聖梅指出，後來女子拜託受害的律師幫忙打官司，也成功勝訴，得到60萬元的賠償，付出的200萬也得以拿回來。

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