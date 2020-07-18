連續2個月「前公司薪資入帳」！網曝1細節：可能吃上官司

▲前公司連續兩個月誤將薪水匯入原PO的戶頭 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

員工離職後，基本上與前公司不會有任何的瓜葛，一名女網友已經離職一段時間，但卻在6月以及7月收到前公司匯來的薪水，人資得知之後，又請她將薪水匯回去，讓她傻眼直呼「連續兩個月匯錯薪資，很困擾！」不少網友在底下留言，要原PO小心，避免捲入金錢糾紛。

原PO在「爆廢公社」上傳與前公司人資的對話紀錄，從照片可以看到，6月初時公司傳送訊息，「妳好，最近上班還好嗎？」隨後告知原PO人資將薪水匯錯，請她將29,494元匯回去；隔日原PO扣除手續費之後，匯回29,479。如今公司又出包，誤將6月薪水28,871匯入原PO的戶頭，再度請她將錢轉回，讓她感到困擾，「遇到一間超離譜的公司，離職後連續兩個月匯錯薪資給我，想知道遇到這種事要怎麼處理。」

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貼文曝光之後，網友紛紛留言，「這公司很想挽回你！每個月都用這種方式，關心你過的好不好」、「那位會計很有事」、「跟他說謝謝老闆」、「有遇過，薪水就固定，還可以三不五時多一萬，事後再叫我領出還回，有夠瞎，目前仍在職中」。

▲前公司人資發訊息，請原PO將薪水匯回去。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

也有網友提醒原PO多留意，「那些錢別動，讓他們自己去法院申請支付命令（誰知道他們是不是在洗錢）」、「去查一下勞保記錄，看是不是還在申報」、「公司匯錯到你的帳戶，記得要去銀行匯回原本的帳戶，不要聽對方叫你匯到哪，不然到時變成變相洗錢或第三方詐騙，你的帳戶會被凍結變成警示帳戶還可能吃上官司，而且只要變成警示帳戶就會非常麻煩，要經過很長一段時間都不能使用帳戶」。

事後原PO補充，「總之避免其他問題，我已經請她自行去申請匯款錯誤了」，且經過查證之後，確認匯回帳戶是相同的，且勞保已退保。

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