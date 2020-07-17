美艦進入加勒比海　逼近委內瑞拉「軍事施壓」馬杜洛

實習記者林宣佑／綜合外電報導

委內瑞拉政府16日公開批評華盛頓派遣驅逐艦，於15日進入委內瑞拉海域，且無視委軍警告。美方則表示，這次執行自由航行，是為了譴責委內瑞拉在加勒比海「過度的海域主張」。

這是過去三週中美國第二次在加勒比海海域進行自由航行，委內瑞拉政府稱之為一種「挑釁」。法新社報導，委國外交部表示，美國海軍驅逐艦品克尼號（USS Pinckney），進入委內瑞拉離岸約16海浬的鄰接區（Contiguous Zone）。

美國海軍認為驅逐艦是在國際公海上航行，離委國海岸超過12海哩，是合乎國際法規的。美國南方司令部（SOUTHCOM）表示，「馬杜洛非法政權對海域主權的主張，比國際法上的12海哩擴張了3海哩。」

美國政府並不承認馬杜洛政府，他們承認瓜伊多（Juan Guaido）作為委內瑞拉臨時總統，許多歐洲國家也跟進。華府想推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權，支持多次瓜伊多政權的政變，但都失敗收場。因此兩國之間的關係變得十分緊張。

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



今年稍早委內瑞拉阻止了一場由美國私人公司主導的一場政變。委國外交部對外表示，美國的諸多行動都是總統川普為了吸佛州拉丁裔選民選票而「孤注一擲」的舉動。

本週稍早，美國隊委外交官阿布拉姆斯（Elliott Abrams），提出要對馬杜洛政府進行媒體與經濟制裁。馬杜洛說，「制裁已經開始，透過在國際網絡間散播假消息，讓大眾對委內瑞拉政變的態度軟化。」

儘管瓜伊多有美國撐腰，但無力扳倒獲得軍隊支持的馬杜洛。