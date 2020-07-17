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軍事設施傳多起爆炸案　美：伊朗防空系統已呈高度警戒

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▲▼ 伊朗核電站發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗近日多處發生爆炸。圖為一處核電站傳出火災。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱/綜合報導

近日，根據美國CNN報導，伊朗在多處都發生了神秘的爆炸案，上月25日有軍事基地爆炸，30日德黑蘭有醫院爆炸，本月2日鈾濃縮設施爆炸、4日有變電站爆炸、7日有工廠氣爆。巧合的是，多起的爆炸案都與該國的軍事基地和核計劃設施有關。

目前，國際上出現有猜測以色列為這些爆炸案幕後推手的聲音，不過美國官員也在先前表示，以色列已向他們保證這些爆炸案與該國無關。

▲伊朗,德黑蘭,診所,爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗德黑蘭診所上月30日傳出爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防部長本尼．甘茨(Benny Gantz)在7月5日表示：「並不是每一個在伊朗發生的事件都一定與我們有關，該國爆炸的系統都很複雜，有很高的安全限制，我不確定他們是否都知道該如何維護他們」。

美國擔憂，如果伊朗認為自己可能受到了以色列或美國的襲擊，那麼可能就會以無法預測的手段來進行反擊。

日前伊朗已將部分防空系統升級為「高度戒備」的狀態，意旨伊朗的地對空導彈將隨時朝被視為威脅的目標射擊。屆時，伊朗防空系統的不可靠性將對各國造成威脅。一月份時，就有一架烏克蘭的客機在起飛不久後遭到伊朗錯發的導彈擊落。

▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社）

▲1月時，伊朗誤將烏克蘭客機擊落。（圖／路透社）

現今的調查顯示，目前沒有任何戰鬥機、轟炸機或導彈朝伊朗發射的跡象，所有的潛在攻擊可能都是來自於地面或網路。美國官員透露，如果攻擊是由地面伊朗的反對派團體所發起的話，美國尚不清楚有無任何外部勢力或金源來支持這些行動。

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