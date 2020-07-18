植物病毒無農藥可防治　蘭花、馬鈴薯等作物受危害影響產值250億

▲植物病毒無農藥可防治，農試所研發免疫試條15分鐘檢測結果。（圖／農業試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

農委會農業試驗所與生技產業聯手研發高準確性快篩免疫試條，已商品化應用於蘭花產業，15分鐘立現檢測結果，此外成功開發出可檢出國外發生檢疫病毒的檢測試劑，實際應用於進口百合種球、茄科種子的病毒監測等，並利用去病毒或種苗篩檢技術，自源頭管控健康種苗之生產，以確保農產品穩定供應。

農試所表示，2020年席捲全球並威脅人類生命的新冠肺炎病毒尚在多國持續危害中，讓國人深刻體驗到超前部署與精良檢驗技術的重要性，病毒為作物生產過程影響生育品質的重要病原之一，且為國際農產貿易在邊境檢查之重要檢疫對象。植物病毒具有無法人工培養、無農藥可防治、罹病作物可能無症狀表現等特性與風險，只有透過早期篩檢技術把關，阻斷病毒擴大危害，才有助減少作物生產損失。

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農試所指出，首創與生技產業聯手研發的快篩免疫試條已商品化應用於蘭花產業，提高農民自主品管之能力；且免疫試條15分鐘立現檢測結果、準確度高，具有國際競爭力，已逐漸開拓歐、美、日等國外市場。歷年來已研發至少97種的作物病毒檢測試劑與保存檢體，可檢測對象涵蓋禾本科、茄科、蔥科、瓜類、豆類、山藥、十字花科、木瓜、百香果、紅龍果、草莓及各種花卉 （如蝴蝶蘭、百合、海芋、孤挺花）等國內外重要作物。

▲農試所表示，國內蘭花、百合、百香果等作物受到重要病毒危害影響產值近250億。（圖／農業試驗所提供）

農試所說明，目前已實際應用於進口百合種球的病毒監測、茄科種子病毒和類病毒之監測等，成為守護邊境植物檢疫的第一道防線。另外，甘藷、馬鈴薯、百香果、草莓、青蔥及瓜類等作物一向有病毒病危害困擾，影響產業發展甚巨，也利用去病毒或種苗篩檢技術，自源頭管控健康種苗生產，確保農產品穩定供應，並成為產業之推手，如百香果無特定病毒嫁接種苗，有效控管採穗母本之潔淨，使健康種苗成為重要之外銷產業。該所具有之病毒檢測技術與標準，也成為動植物防疫檢疫局公告之種苗病害驗證之檢定機關。

其中蘭花為國際貿易重要花卉，是台灣外銷花卉第一名，農試所為確保外銷蘭花種苗未感染病毒，需在生產過程隨時監測，鑒於國內農產業規模多屬小農，投資檢驗設備非具經濟效益，協助花農以快速簡便的檢測方法保障蘭花品質，與生技產業攜手合作開發快篩免疫試紙條，可於15分鐘內立現檢測結果，協助產業自主把關品質，也讓外銷事業持續擴展。

農試所強調，國內蘭花、百合、百香果、茄科 (含馬鈴薯)、蔥科、紅龍果以及瓜類等作物受到重要病毒的危害影響產值將近250億，農試所具備作物病毒專業研發人才與豐富的病毒試劑庫，可藉由跨領域合作開發新型式的檢測技術推介給產業應用，作為農業拚經濟的有力後盾。

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