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高雄議長補選敲定7月31日！李乾龍南下關心　民進黨還在協調人選

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▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡後，高雄市議會將補選議長一職，17日送大會討論，最後底定在7月31日完成議長補選，補選議長後宣誓就職，國民黨目前由市議員曾麗燕出馬，而民進黨還有兩位人選正在協調中。

國民黨籍的前高雄市議長許崑源在前高雄市長韓國瑜罷免投票日結果出爐當晚，被發現墜樓身亡。高雄市議會17日議會臨時提案，建請補選議長，主席陸淑美敲槌下確定於7月31日補選議長，並且辦理新任議長宣誓就職交接典禮。

▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲國民黨秘書長李乾龍、市議員曾麗燕(右)。（圖／記者洪靖宜攝）

國民黨推出有4屆市議員資歷的曾麗燕出馬，但也造成部分挺副議長陸淑美的議員不滿，甚至還有人退出黨團運作，國民黨秘書長李乾龍也曾表示，如果國民黨議長補選敗北，高雄市長補選也不用選了，他跟國民黨主席江啟臣也會「走路」。而決定議長補選日期這天，李乾龍還特地現身議會關心，與同黨及無黨籍議員打聲招呼，強調國民黨很團結。

民進黨部分，人選協調過程中同樣一波三折，目前已登記參選是陳明澤、張勝富。高雄市議會民進黨團總召韓賜村表示，會儘快協調，在議長補選日前推派一人競選。

高雄市議會目前65席議員中，國民黨31席，民進黨25席，台聯議員1席，時力2席、無黨團結聯盟3席、親民黨吳益政與無黨籍議員陳幸富及范織欽各1席。

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