班機座位表曝光！新冠肺炎增2確診　均在菲工作、返台前就有症狀

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者邱顯燁攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增2例境外移入，全是菲律賓返台確診，也讓總確診數來到454例。指揮中心發言人莊人祥今（17）日表示，這兩例個案與昨天確診的菲律賓台商無關，也分別乘坐2架班機，隨著確診者公佈，座位表也隨之曝光。

莊人祥表示，案453為20多歲女性，2019年12月下旬至菲律賓工作，7月14日出現倦怠、喉嚨痛、咳嗽有痰及鼻塞等症狀，7月15日返國入境時主動告知有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。

請繼續往下閱讀...

▲案453機艙座位。（圖／指揮中心提供）

衛生單位已掌握接觸者共2人，其中1人為案453於菲律賓當地之同住室友，預計今日返台，入境後將列為居家隔離對象，1人為案453同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。另針對6名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知相關國家。

案454為40多歲男性，今年1月下旬至菲律賓工作，分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲案454機艙座位。（圖／指揮中心提供）