運動名醫葉文凌「突襲」夜訓　力挺宜蘭劍道國手全民運奪冠

▲▼運動名醫葉文凌加持宜蘭劍道國手全民運奪冠。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東博愛醫院執行副院長葉文凌醫師，日前「夜襲」宜蘭縣劍道代表隊訓練場，為10月即將出征全民運動會（簡稱全民運）的劍道選手，進行核心肌群與骨骼肌肉超音波等多項檢測。葉文凌表示，劍道選手除了依靠師徒傳承的經驗法則苦練外，更必須透過現代運動醫學檢測來「超前部署」：一方面預防運動傷害，延長運動生涯壽命，長期來說更有助於提升競賽成績。

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劍道隊指導老師、同時擔任宜蘭縣體育會劍道委員會主任委員的王鴻仁指出，劍道選手並沒有年齡的上限，又是相當激烈的運動，因此從熱身、收操、加強運動防護到運動傷害修復都需要特別注意。大賽在即，有了葉文凌具醫學與科學實證經驗的「加持」，讓宜蘭縣劍道代表隊在全民運的奪牌機會大增！

宜蘭縣劍道選手歷年表現不俗，2018年第17屆世界盃劍道錦標賽中，台灣隊榮獲團體第3名佳績，其中就有兩位國手出身宜蘭。同年全民運宜蘭縣劍道代表隊更榮獲男子組團體得分賽、過關賽雙料亞軍。為全力備戰10月17至22日於花蓮縣舉辦的全民運，劍道隊王鴻仁老師特別預約葉文凌的骨科門診，當面邀請葉文凌蒞臨劍道隊夜間集訓場地，為多位世界盃國手與宜蘭代表隊員進行檢測與運動防護指導。

15日「突襲」宜蘭縣劍道代表隊訓練場夜訓的葉文凌指出，劍道選手好發的運動傷害常出現在肩頸、背部、腳踝等部位。觀察完劍道隊員演練過程後，葉文凌醫師還發現隊員普遍存在小腿腓腸肌肌力不足、大腿內側髂腰肌柔軟度欠佳等問題，加上膝蓋、腳踝、跟腱疼痛與足底筋膜炎等症狀，都會影響依靠快速靈活移動取勝的劍道成績表現。

面對即將登場的全民運，葉文凌認為隊員除了重量訓練外，最簡單有效的訓練方式就是「單腳跳繩」，必須維持每分鐘100至220下的頻率，最好能進階到閉眼單腳跳繩；另外，強化髂腸肌、背肌等核心肌群的柔軟度（或放鬆）同樣不可或缺。而適當使用肌貼、白貼等輔助工具，也能有效預防運動傷害或傷害加劇。

「其實正確的運動飲食也是影響比賽成績的關鍵！」世界羽球球后戴資穎能夠有傲視全球的成績表現，事實上背後有個專業的運動飲食設計和照顧團隊支援。「對於台灣體壇和博愛醫院運動醫學團隊，這些都還有很多發揮和努力空間。」葉文凌醫師說。

10月全民運賽期，葉文凌也預計前往花蓮為宜蘭縣劍道隊與各代表隊指導與打氣，以實際行動力挺蘭陽運動健兒勇奪金牌。

全民運前宜蘭縣內各集訓代表隊，若有運動傷害防護及訓練指導需求，歡迎與羅東博愛醫院公關部洽詢申請安排免費座談與檢測活動，名額有限，敬請把握。

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