兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

▲民眾的監視器拍下，林男持球棒攻擊打傷劉男，被他人制止，警方到場依法偵辦。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1名林姓男子的兒子與劉姓男子的兒子是同校棒球隊，林男疑不滿劉男母親資助球隊，認為球隊因此偏袒劉男之子，讓其當投手，竟涉嫌騎機車衝撞劉男的母親而被提告，林男想和解被拒，還動手打傷劉男，事後再次要求和解被拒，再持球棒前往劉宅打斷劉男的手，市警三局據報到場制服林男，依傷害罪嫌送辦。

警方指出，該名林姓男子與被害人劉姓男子的兒子是同校棒球隊隊員，因劉男母親常資助棒球隊活動，引起林男不滿，懷疑係因劉男母親資助球隊，才會偏袒劉男之子當投手，之前曾騎機車衝撞劉母而被提告。

7月13日林男前往劉宅找劉母尋求和解被拒，竟涉嫌打傷劉男父親，劉男陪同父親前往醫院驗傷準備向林男提告時，林男再前往劉宅找劉母要求和解，劉母不肯，林男嗆聲後離去。

到下午林男即持球棒騎車到劉宅，看到劉男就持球棒攻擊，導致劉男手臂骨折，旁邊親友見狀，上前壓制林男，並由市警三分局安順派出所警方到場，以現行犯逮捕林男，依傷害罪嫌送辦。

據了解，林男不滿自己被移送法辦，但警方沒追究劉男等人刑責；對此，警方表示，從現場民眾提供的監視器拍下的影像，林男攻擊劉男後，確實遭到旁人壓制，過程中發生拉扯、推擠，惟係屬自我防衛範圍，並非不追究，若林男對此不服，可檢具驗傷單提告，或是在檢方偵查庭時，可向請檢察官提告，請求偵辦。

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