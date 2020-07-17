懷胎7月染疫昏迷！孕媽咪與病魔奮鬥2週...清醒後寶貝胎死腹中

▲馬贊娜入院治療2週，必須依靠呼吸器才能維生。（圖／取自當事人臉書）



記者王佩翊／綜合報導



南非約翰尼斯堡一名29歲的女子馬贊娜（Marzanne Lennox）懷有7個月的身孕，然而日前不幸染疫，在6月30日被送進醫院治療後，病況就非常不穩定，不但需要仰賴呼吸器，甚至陷入昏迷。院方雖然曾經考慮要緊急剖腹，確保母子均安，但馬贊娜身體無法負荷手術，只能放棄。數天後，孩子仍因母體孱弱胎死腹中，醫療團隊只能忍痛將胎兒拿掉。



根據NEWS 24報導，馬贊娜6月30日因感染新冠肺炎被送進位於普勒托利亞的威爾格斯生命醫院，當時馬贊娜已經懷孕30週，而肚子裡的胎兒正是她和30歲丈夫湯瑪士的第一個孩子。院方表示，馬贊娜住院後病情每況愈下，肺部嚴重受損，甚至陷入昏迷。

▲馬贊娜與丈夫湯瑪士備孕已久，終於懷上第一個孩子。（圖／取自當事人臉書）



醫生原本曾考慮替她進行緊急剖腹手術，盡可能讓母子均安，然而馬贊娜當時的病況十分危險，虛弱到無法承受手術，只能依靠呼吸器存活。然而在她接上呼吸器沒多久，腹中的胎兒就失去心跳，醫療團隊只好將胎兒從馬贊娜的腹中取出，並在7月3日告知家屬這個消息。



馬贊娜歷經2個星期的奮鬥，終於從昏迷中清醒，然而當她醒來後卻發現自己懷胎7個月的孩子已經離開這個世界，深受打擊。由於疫情管制，在馬贊娜住院的2週內，她的丈夫湯瑪士都未被獲准與她見面。



據了解，馬贊娜與湯瑪士原本打算將孩子取名為鄭森（Jensen）。事實上，這對夫妻備孕已久，好不容易將在今年迎接新生命，甚至還將寶寶取了個「奇蹟寶寶」的暱稱，沒想到卻因為新冠肺炎失去了孩子。目前馬贊娜正在積極治療肺部，在經過相關手術後，病情已經出現好轉。

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