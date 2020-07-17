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1片用7天！「週拋型」口罩今開賣　電商加開凌晨場給夜貓子搶

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PChome 24h購物開賣美德「週拋型」醫用口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲美德採用創新技術推出「週拋型」醫用口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

口罩市場需求持續熱絡，電商不定期開賣MIT醫療口罩，松果購物上架成人款特殊豹紋花色，PChome 24h新增美德「週拋型」口罩供選購，一片可用5～7天，做好防疫也要減量顧環保，蝦皮24h則加碼於凌晨00:00販售6款醫療口罩，今（7/17）網購相關販售資訊整理如下。

PChome 24h購物早上10點現貨開賣美德「週拋型」醫用口罩，其採用創新技術，能抑制口罩中的細菌生長，可用5～7天，綠色款式每盒20片裝，限量體驗價為每組2盒598元，每組帳號限購一次，每人限購1件。匠心、MOTEX摩戴舒販售成人款、兒童3D立體款，單盒50片裝，另有搭配酒精擦濕巾或抗菌乾洗手的防疫組，售價500～698元不等，家長也可選購HAOFA 3D無痛感氣密型口罩可愛親子款，兒童款為貓頭鷹花色，單盒50入，售價257元，皆每人限購1組，將於下午14:30準時開賣。

蝦皮購物每天傍晚17:00在蝦皮超市持續開賣淨新醫療口罩，蝦皮24h則於凌晨00:00再加碼販售6款醫療口罩，將於以下4天販售，分別為：7/17（五）宏瑋醫療口罩，一盒50入，售490元，藍、綠、灰3色隨機出貨；7/20（一）摩戴舒醫用口罩，一盒50入，售349元；7/21（二）恆大優衛醫用口罩，一盒50入，售399元；7/27（一）中衛3D立體醫療口罩酷黑，一盒50入，售499元。

蝦皮24h加碼4天販售6款醫療口罩（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮24h加碼4天凌晨00:00販售6款醫療口罩。（圖／翻攝自蝦皮購物）

Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點限量銷售醫療口罩，中衛、匠心的款式及規格依網站公告為主，每人限購1盒，近期新開賣的宏瑋，單盒50入售價475元，共有藍、綠、灰3色，採隨機出貨，另有搭配肌膚清潔防護液可選購，一人最多可買2組。

松果購物開賣淨心、清新宣言、宏瑋、加利、順易利等MIT醫療口罩，提供一般款式，皆單盒50入，價格430～560元，想要特殊款式可參考站上販售的艾可兒醫用口罩，成人平面口罩有豹紋花色，兒童立體款則有長頸鹿、恐龍、海洋3種花色採隨機出貨，單盒50片，但價格偏高，均價830～880元，下單後搭配網站優惠方案，結帳再享折扣。

東森購物開放預購3D立體MIT成人醫療用口罩，單盒50入，售價820元，依網站公布開賣組數，選擇8盒一組的販售方案，最多可購入10組，等於一次可買到80盒，換算單片價格為1.345元。

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